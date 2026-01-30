腦細天劫｜麗素麥雅當絲從影25年最癲角色 倫敦首映男女主角CP感爆燈

荷李活新片《腦細天劫》(Send Help)昨日假倫敦舉行英國首映禮，兩位主角麗素麥雅當絲(Rachel McAdams)及戴倫奧拜恩(Dylan O'Brien)聯同鬼才導演森溫美(Sam Raimi)及一眾幕後主創盛裝現身。這部結合生存、驚悚、黑色幽默的電影，一代愛情片天后麗素麥雅當絲挑戰戲路，飾演中女社畜蓮達，與戴倫奧拜恩扮演的mean爆波士畢列因飛機失事後流落荒島求生，地位大逆轉，上演一場意想不到的黑色血腥復仇戰，電影昨日(1月29日)已在香港正式上映，於權威網站Rotten Tomatoes爛番茄達92%好評。

學識自己開椰子

英國首映禮上，麗素麥雅當絲以一襲貼身閃片裙亮相，剪裁勾勒曲線，令她成為全場焦點。而兩位主角一齊行紅地毯時，Rachel突然主動擁抱Dylan，場面超溫馨！Rachel在首映中分享拍攝趣事，興奮講到角色蓮達是她25年演藝生涯中最玩得的一角：「這個角色是我很多的第一次！求生訓練、日曬血淋、仲學識自己開椰子！」麗素麥雅當絲在片中搏到盡演出，稱得上是她從影以來最瘋狂角色。

在首映場外有媒體向兩位主角拋出「荒島生存」快問快答：如果現實中被困荒島，會帶什麼？Rachel笑言自己欠缺真正的野外求生技能，第一時間會想帶「可以信得過的人」陪伴，又大讚懂得生火、處理食水的人「先係荒島 MVP」。至於在片中露股演出的Dylan則大玩幽默，表示除了基本求生工具外，最好可以「帶走整個劇組」，指大家拍戲期間已經不斷練習面對極端環境，惹來現場一陣哄笑。