郭羨妮帶住爸爸遺物開工 最難忘去非洲拍《天涯俠醫》

郭羨妮(Sonija )與Lolly Talk成員Yanny(劉綺婷)一齊出席商場新春活動，Sonija表示知道Yanny之前扮過《尋秦記》的「琴清」，更獲古天樂餵食牛扒，她笑言對方年紀可以當她的女兒。Sonija 表示自己不羨慕，因為自己有老公餵，自言老公不太浪漫，但只要她提出便會盡力做，對她非常好。

新春到老公家鄉過節 Sonija透露一直都忙於《尋秦記》宣傳活動，直至今日的新春活動，才發現快將新年。她表示新年將會一家三口回老公的家鄉河南過節，自己過去也會整蘿蔔糕、湯圓等賀年食品，但今次在奶奶家中不用大顯身手，而且可以食很多餃子。她表示最近多了不少工作，如遇好的劇本也會考慮拍劇。

力推 《天涯俠醫》同《古靈精探》 談到近日網民愛追看昔日劇集，問到她有哪一部作品最喜愛，她說︰「《天涯俠醫》同《古靈精探》！《天涯俠醫》係好有意義，我哋當時都拍得好辛苦，要去非洲、一啲鄉村拍，但當時啲人開始唔係好睇電視，收視唔係太好。《天涯俠醫》真係好好睇！《古靈精探》就好好笑，自己拍嘅時候都笑過唔停，我個角色又唔使點化妝梳頭，成日追賊好粗佬咁，個角色好正！(有冇睇返《一蚊雞保鏢》？)我有呀！之前有個小巴司機嗌番我戲入面個名！」

提起爸爸眼濕濕 Sonjia在方健儀頻道《女人方言》的訪問中提到會戴住爸爸的戒指出席活動，感覺爸爸一直在她的身邊。今日她的右手戴有爸爸的遺物，當她提起時仍不禁眼濕濕，並指戒指會傳給女兒，成為家傳之寶。她說︰「戴住佢可以話俾爸爸知我做呢個活動，囡囡都知呢隻戒指意義。《女人方言》我睇咗幾次都喊，我好surprise會將心入面嘅嘢，咁公開分享、自然流露出嚟，我係喊到要cut機，佢都cut咗好多我喊嘅畫面。(事前有冇同你傾要講？)方健儀好好，事前做咗好多準備，俾咗啲問題我睇，我睇就已經話篤中我嘅痛處，我都唔敢再睇。隔咗一段日子，到訪問時都叫佢一嚟就嚟，自然傾偈咁就講咗呢啲心事出嚟。」