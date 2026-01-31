熱門搜尋:
出版：2026-Jan-31 12:00
更新：2026-Jan-31 12:00

郭富城方媛兩女跳南韓女團勁舞　獲大讚遺傳父母優良基因

郭富城（Aaron）與細22年太太方媛（Moka）2017年結婚，婚後育有三名女兒，分別係7歲嘅Chantelle（郭詠希）、5歲嘅Charlotte（郭詠萱）及剛出世數月嘅細女Cheryl（郭詠心），一家五口幸福美滿。專心相夫教子嘅方媛，不時喺社交網站分享日常及家庭點滴，近日就喺抖音分享兩女兒嘅單人跳舞片段。

前日（28日）方媛喺抖音先後上載大女Chantelle及二女Charlotte嘅單人跳舞片段，並分別寫上「姐姐的Psycho 舞蹈 #日常練舞打卡 #練舞隨拍」及「妹妹的Psycho舞蹈」。

「不愧是郭天王女兒」

二人嘅跳舞片段都係跳南韓女團BABYMONSTER嘅《PSYCHO》舞，大女着上粉紅色上衣配黑色短裙，而二女就着上迷彩上衣配同款短裙，打扮得非常可愛。二人跟住女團嘅音樂跳得有板有眼，完美遺傳爸爸嘅舞蹈優良傳統。

唔少網民睇完影片後，紛紛留言大讚囡囡們遺傳晒父母嘅優良基因，例如「方媛真的很會給兩個寶貝打扮，穿的大方時尚又貴氣！」、「遺傳了媽媽的美貌，爸爸的舞姿」、「改天爸爸演唱會三個女兒伴舞 羨慕死一堆男的」、「兩個寶貝都遺傳了爸爸跳舞基因 媽媽爸爸的高顏值 太棒了」、「不愧是郭天王女兒」、「漂亮寶寶長大了又是一個舞王」、「哇，這遺傳父母的優秀基因了，好可愛 還美」及「媽媽的顏值 爸爸的天賦」及「有爸爸舞王的味道了」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

