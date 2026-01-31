郭富城方媛兩女跳南韓女團勁舞　獲大讚遺傳父母優良基因

唔少網民睇完影片後，紛紛留言大讚囡囡們遺傳晒父母嘅優良基因，例如「方媛真的很會給兩個寶貝打扮，穿的大方時尚又貴氣！」、「遺傳了媽媽的美貌，爸爸的舞姿」、「改天爸爸演唱會三個女兒伴舞 羨慕死一堆男的」、「兩個寶貝都遺傳了爸爸跳舞基因 媽媽爸爸的高顏值 太棒了」、「不愧是郭天王女兒」、「漂亮寶寶長大了又是一個舞王」、「哇，這遺傳父母的優秀基因了，好可愛 還美」及「媽媽的顏值 爸爸的天賦」及「有爸爸舞王的味道了」等等。