譚嘉儀與演唱會團隊成苦主 主辦方拖糧逾一年全無回音

為譚嘉儀演唱會擔任和音的Kasey Pong，日前在社交網公開申訴，坦言至今仍未收到酬勞，並無助表示：「主辦方 Two Ally Workshop一直唔出糧，我哋團隊用過唔同嘅方法都搵唔到主辦人 Jelly，佢好似人間蒸發咁，公司都搬咗。其實中途我哋有見過佢幫 DJ樂怡同埋 姚子羚小姐繼續工作，但畢竟兩位小姐同呢件事係無關，所以都冇去打擾佢哋。但點解Two Ally Workshop爭人咋多錢可以完全冇後果？我到而家都諗唔明。係咪每次爭人好多錢摺咗間公司之後就咩責任都冇？難怪香港咁多詐騙案都破唔到。點解返工要冒住冇糧出嘅風險去做嘢？」

屬苦主之一

原來譚嘉儀同樣是這次事件中的受害者，她回覆傳媒表示，知道音樂班底還未收到錢，自己亦有六位數字演出費完全無收過，成為苦主之一。她透露當時仍然是TVB旗下藝人，所以一切合約都是由TVB負責跟進，而自己離巢後，亦有一直與舊公司聯絡，對方表示有搵過主辦方，但仍然音訊全無，追訴無門。

已無計可施

譚嘉儀表示一般合約都規定於演出當日或之前要支付報酬，但由於當時她專注演出，並無留意款項是否按時支付；而她自己曾親自嘗試聯絡主辦方負責人Jelly，但對方採取「拖字訣」甚至已讀不回：「起初話過年就會有，我一直都唔係追自己嗰份先，係幫音樂班底追，但佢一路拖，之後打俾佢唔聽，留言不回。」她續指知道有人成功收到酬勞，但主辦方選擇「找數」的人，是他們日後會繼續會合作的人，至於，音樂班底亦曾採取法律手段追討，但對方成立有限公司，惡意不付款，最終亦「無計可施」。