方力申收陌生祝賀短訊原來是此人 興奮終得到女神電話號碼

梁詠琪(Gigi)與老公Sergio早年開設自家西班牙童裝品牌，日前，她得知方力申升呢做老竇，就主動聯絡對方，並送上自家品牌的童裝作禮物。方力申在社交網分享「餅印」女兒Isla穿上兩套紅色服裝的照片，相當可愛，他更分享了收到梁詠琪訊息時的小插曲。

猶豫過唔覆 方力申表示：「想講個故仔，話說早幾日有個陌生電話WhatsApp我，恭喜我做爸爸，但又冇講佢係邊個。我有一刻猶豫覆唔覆好。（好彩我有）Who is this? 我問。原來係Gigi梁詠琪，佢有禮物想送俾我個女Isla，我哋以文字溝通，傾咗陣偈。佢話Isla（i La)個名有西班牙語讀法(is la)，解島嶼，令佢諗起我之前嘅環島泳。我好開心原來Gigi都知到我有做過嗰次嘅慈善挑戰，多謝佢嘅祝福同禮物。」

首個明星簽名 方力申續爆自己一個小秘密：「其實我一直冇同人講過，我人生有嘅第一個明星簽名就係Gigi當年護膚品牌子宣傳單張上嘅親筆簽名，係我隊友知我(鍾意)，而我又唔敢去，佢就走去排隊攞俾我嘅，竟然20幾年後我有梁詠琪嘅電話號碼。」方力申興奮透露得到女神電話號碼，但網民的焦點都是放在Isla身上，紛紛留言表示Isla 真的與他十足餅印：「真係好似」、「一模一樣」、「點解你嘅基因咁強大」。