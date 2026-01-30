Yanny開心獲古天樂餵食 Lolly Talk年初六隨時變最後一次合體

Lolly Talk成員Yanny(劉綺婷)與郭羨妮一齊出席商場新春活動。提到早前她以「琴清」的造型出場，更獲古天樂餵食牛扒，她坦言當下開心到腦海一片空白，更看了5次《尋秦記》作報答古天樂。她笑言自己擊敗眾多香港女fans獲古天樂餵食的小fans，並稱自己也珍藏當日的影片不停loop。

今次是Yanny以個人身份出席活動，坦言過去是一大班人，如今一個人面對記者很不習慣。她表示雖然大家完約，私下仍有約出來見面，並預告Lolly Talk在年初六會合體表演。她稱現時以個人、小組工作比較多，她透露現時仍在商討未來的方向，盼盡快有定案。問到年初六會否成Lolly Talk最後一次合體，Yanny說︰「希望唔係啦！」談到若最後無法再完整出現，會否搞一個類似farewell跟fans見面，她表示會，因為fans一直都很支持她們，所以一定會回饋返他們。

她表示8個人都有不同方向、想法，也有不同公司接洽，但希望可以最後有一個大家滿意的方向。至於大家商討未來去向時遇到的困難，Yanny表示大家意向不同，很難得出一個人人滿意的方向，現需要的是時間。問到她的想法，她表示自己比較簡單，希望可以大家一齊，以團行先，同時又想拍戲，至於個人發展就「盡量押後先，傾咗團先」。她說︰「今年有個新目標，上戲劇班，同埋係學游水，上年考咗個潛水牌，但我唔識淨，現時識得浮！」