周星馳全新項目「星星群俠傳」騰空出世 重現經典角色掀集體回憶

「星爺」周星馳公司的社交網官方帳號近日上傳一段短片，星爺畫出形象食神週、包租嬸、如花妹，同時呼籲大家參與共創內容。 影片不僅喚起觀眾的童年回憶，也展示了動漫化表現的趣味與親和力，為專案增添了更多互動亮點。30多年來，周星馳電影以獨特的喜劇風格，建構了深植華語世界的情感宇宙。那些小人物的角色與情節，其實映照了無數普通人的成長與奮鬥。如今，這份跨越世代的文化影響力迎來全新表達，全新原創IP「星星群俠傳」首次以動畫形式呈現，掀起屬於全球華人的集體回憶潮。

發掘創意人才 據官方團隊表示，項目邀請周星馳擔任「IP發起人」，提供一個創意展示的機會，讓更多普羅大眾可以發揮創意，共享創作帶來的經濟收益。特別是在AI技術快速普及的時代，透過共創活動，發掘更多具備創意的人才，推動未來創作的產業生態。活動向所有喜歡周星馳電影的影迷和創作者開放投稿與投票，優秀作品不僅有機會納入官方內容體系和享有經濟收益，創作者還可以獲得與星爺面對面交流、探討創作理念的機會。 “共創群俠，由你開篇”，這種模式打破了傳統IP單向輸出，讓觀眾從旁觀者轉變為參與者，真正融入故事世界的構建，形成創作者、粉絲與IP共同推動的內容生態。

群像英雄世界觀 「星星群俠傳」凝聚了超過30年的電影記憶，從經典作品中提煉出最具代表性的精神內核，將「小人物的努力、堅持與逆襲」轉化為當下依然具有共鳴的敘事語言。這不僅是一場情懷回顧，更是一種跨文化、跨世代的情感連結，喚起全球華人的共同記憶。 作為全新原創IP，作品以群像英雄世界觀為核心，致敬周星馳作品中最具代表性的小人物精神。故事中的角色並非天生主角，而是在一次次選擇與碰撞中完成自我成長，最終迎來屬於自己的英雄時刻，同時也為當代華語敘事提供新的想像空間。在呈現形式上，專案採用動漫化創作，率先以短影片連載的方式與觀眾見面，更貼合當下觀眾的觀看習慣。透過「星星群俠傳」，業界也期待看到國漫走向國際舞台的更多可能，為華語原創IP開拓更廣闊的發展空間。

網民熱議共創期待 網民反應熱烈，不少人留言：「星爺的角色就是經典！」、「小時候的回憶一下子回來了！」也有人對共創模式表示期待：「這次全民共創太香了，希望我投稿的角色能被星爺看到！從經典致敬到全民共創，「星星群俠傳」不僅讓大家重溫童年，也為華語原創IP開闢了新天地。未來，這個宇宙將成為創作者與觀眾發揮想像力的舞台，優秀作品還有機會獲得扶持與展示，讓更多創意真正落地，共同拓展華語原創IP的新可能。