陳卓賢到商台大談2026計劃 預計推4首歌兼開騷

Ian陳卓賢昨日到商台出席熱鬧樂壇節目直播，為2026第一首派台歌《傷口上灑辣椒醬》宣傳。久別商台訪問的Ian，上次見身商台已是去年6月宣傳《樹會流眼淚》，hellosss們為解與偶像相思之苦，在寒冷天氣之下仍有過百位粉絲在商台門口通宵守候。一向寵粉窩心的Ian，得知粉絲清晨已在商台等候，特意早上在TG group留言關心fans，提醒多添衣服，實在是一個暖男。

Ian在節目訪問中表示，2025主要處理世界巡迴演唱會事項，原本年尾有一首歌未及推出，「其實真係儲左唔少作品未面世，新歌《傷口上灑辣椒醬》是其一。」Ian一直希望在音樂領域上多一點突破，不論曲風、旋律、歌詞都希望可以比到大家新鮮感。今年第一炮，Ian考慮了很久，都是決定選取傳統廣東pop ballard去演繹傷心情緒。除了有黃金班底監製陳考威及編曲黃兆銘，填詞繼續有黃偉文Wyman，大家可謂合作無間。繼《給千億顆星選中的二人》的極甜蜜感覺之後，Wyman為陳卓賢打造一個全新嘅歌詞意境，摒棄了以往的日月星辰，換來的是貼地的失戀及辣椒醬，歌詞裡除了情人節會更淒涼之外，歌曲最尾亦都為情歌王子陳卓賢打造一句「分手要講講修養」，不論是主動分手或是被分手的一方，都要有manner。

Ian分享《傷口上灑辣椒醬》本身用琴創作，編曲上Nick花了很多心思用結他為整首歌添上獨特的和弦，給結他手Justin演繹，鼓聲亦更改了數次，最後作品出來是用了2000年代廣東歌最流行的電子鼓，令歌曲感覺有別於近年流行的pop。聲音處理方面，Ian說今次摒棄了以往偏向「吊高」的音域及細膩的聲線，「今次歌曲主調是偏低音，有一種更加實淨嘅感覺，亦都可以唱出嗰種入心嘅傷痛。」 《傷口上灑辣椒醬》MV有多個場口都是Ian虐心地因為要記住心愛的人而狂食辣椒醬。但現實中的Ian是不吃辣的，「我本身偏向喜歡甜食，十小辣都唔得。」所以MV中全是演技，要表達到「another level」的痛實在不容易，主持大讚Ian演技了得。

Ian透露2026年音樂創作上將有「大件事」發生。他本人希望今年會有多於四隻新歌面世，歌曲都已經敲定初稿。然而上星期參加完監製陳巧威婚禮之後，啟發了創作思路，在回程飛機上突然靈感大爆發，創作了一首非常適合婚禮的新歌，歌名暫定《Hold My Hand》，曲詞同步，這首寫於萬尺高空的作品，將會空降於2026年的大project，大家拭目以待。Ian說在外地放假時心情放輕鬆，不單為自己叉電，亦有利創作。去年冰島及本月紐西蘭之旅，都為他注入了不少新思維和創作靈感。他個人比較喜歡大自然，希望下一站可以到北歐挪威取靈感及錄音。

他預告2026將會是多產的一年，雖然公開爭取已久的大碟尚未落實，但Ian透露今年將會很大機會有第二個個人演唱會，一向不擅長於劇透的Ian也隱晦地說希望用不同「感官」為大家帶來極盡視聽之餘的演唱會新享受。Hellosss們要開始儲錢了。Ian在直播節目後抽空到門外與守候已久的hellosss見面，不少hellosss早已有備而來，帶同Ian的”Tears in My Sight”演唱會藍光碟給Ian簽名。有hellosss稱希望Ian可以快快公開爭取「簽唱會」，不知公司會否聽到粉絲們的聲音，從善如流，今年為Ian安排大碟面世之餘同時有簽唱會。