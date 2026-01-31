袁和平執導《鏢人：風起大漠》年初一上映 李連杰時隔15年再拍武俠 片

吳京擔任監製兼主演的武俠動作片《鏢人：風起大漠》，邀得李連杰出山參演。

由「天下第一武指」袁和平執導，吳京擔任監製兼主演的武俠動作片《鏢人：風起大漠》，集結李連杰、謝霆鋒、惠英紅、梁家輝、張晉、于榮光、于適、陳麗君等陣容，宣布在2月17日(大年初一)香港、澳門同步上映。

日前電影首支預告片首度曝光，短短1分15秒的片花，瞬間點燃影迷期待。《鏢人》的演員陣容橫跨三代實力派巨星，打造華語影壇難得一見的武林盛事。現年81歲的導演袁和平親自坐鎮，李連杰更時隔15年再度參演古裝武俠作品；預告中，李連杰一句「匪，覺得我是官；官，覺得我是匪」，眼神凌厲如刀，更展現一招俐落驚人的單臂迴旋踢，王者氣勢震懾全場。