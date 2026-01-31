吳保錡被踢出球會 帖文句句有骨：多謝他影響晒每一位隊友的情緒

吳保錡熱愛運動，當中特別喜愛足球，2024年底加盟「全民足球體育會」，曾代表「聖若瑟足球會」參加香港足球總會丙組聯賽，他同時亦是「林作巴打足球隊」成員。「全民足球體育會」數日前出PO賀保錡生日，但昨日便發文稱跟保錡割席，內文及回應網民時句句有骨，如今再看回生日的帖文，似是另有所指。

球會的內文似乎暗示保錡轉會，更指對方的態度差觸怒隊友。帖文寫道：「多謝他影響哂每一位隊友的情緒。多謝吳保錡同球會所有人並肩作戰，球會衷心祝願他在新的環境、新的球會能大展鴻圖！ 池小龍大： 「全民足球體育會狹窄的球會，裝不下他廣闊的視野！他的性格同技術遠遠超越全民足球體育會所有人！ （名氣大唔過尊重）一視同仁！ 他竟然會踏在平凡的球會浪費他，他的名氣就像一顆閃耀的鑽石鑲嵌在一枚生鏽的鐵環上，他嘅名氣就像一件大左好幾碼嘅外套，全民球會穿上去，顯得沈重又滑稽！所以全民足球體育會浪費左呢個人，希望各界可以幫助他完成足球呢個使命！加油！」

網上亦流出疑似球隊的內部對話截圖，見到疑似管理員踢走保錡之後，留言說：「由於吳保錡多次缺席練波同成日罵隊友，所以球會決定取消吳保錡資格，因為近日已經有好幾名球員同球會講他，球會不需要球星，最重要尊重，池小龍大全民足球體育會狹窄的球會裝不下他的性格同技術。」

保錡則在其社交平台貼出一張背面照，留言指球會歪曲事實。他寫道：「感謝大家關注足球上的發展。首先離開球會是本人決定，已於年頭口頭上巳通知管理層說明不再出席任何比賽；第二離開原因，是跟管理層的管理方法和發展方向存在分歧。本人強烈譴責，歪曲事實顛倒是非。」