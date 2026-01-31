熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-31 11:26
更新：2026-Jan-31 11:26

游學修遭ViuTV封殺開po反擊 社交平台發洩一輪：攰了，唔玩了

分享：
MWW 5277

游學修出席Tyson Yoshi的《追 CHASING THE WIND》微電影首映禮期間，疑被ViuTV採訪人員無視。

adblk4

Tyson Yoshi為宣傳《1994》前傳《追 CHASING THE WIND》的微電影，日前舉行盛大首映禮，安排有份參演的游學修、歸綽嶢(Nancy Kwai)、張文傑、朱鑑然、林子峰(Stone)及導演何圖現身。游學修在片中扮演Nancy Kwai的哥哥，戲份頗重非常有發揮。不過在盛映禮上，ViuTV卻拒絕採訪游學修，疑被封殺的他於活動後兩天，透過社交網反擊，針對ViuTV的採訪安排表達不滿。

C8c8e4f8 5154 47b9 96a4 4dd8bd2c9496

游學修出po上載與ViuTV藝人姜濤的合照，提及自己曾於2019年10月參與ERROR的《人到中年 口不擇言》道歉招待會。

出動生啤宣洩不滿

游學修在社交平台連環發出限時動態，包括將Viu1娛樂頻道的報道貼文「倒轉」分享，跟其他媒體的當日報道的正常貼文形成強烈對比；他還分享了ViuTV吉祥物生啤(Sound Bear)的相片，指吉祥物：「嘩！你好大隻喎。」而生啤面對《寵物小精靈》公仔小火龍時，就寫上：「你係試當真？」連環出story表達自己被冷待的不滿。

adblk5

游學修又出po上載與ViuTV藝人姜濤的合照，提及自己曾於2019年10月參與ERROR的《人到中年 口不擇言》道歉招待會，當時他表演一段棟篤笑。同時，游學修又在IG個人介面上標記「@Viutv」及「@Viu1hk」，至於其Threads帳號，他在簡介寫上「希望有天可以上電視」，一於要進一步放大事件，似乎他本人亦十分好奇自己被封殺的真正原因。展開一輪攻勢後，游學修在Threads留言：「攰了，唔玩了。本來已經完全放低呢啲嘢…祝你哋咁多位以後一帆風順，我疊埋心水加入jife，星期一見」。

adblk6

12 11 Cd1a7f7d 1e39 4207 8f11 ce781e222c14 MWW 5225

ADVERTISEMENT

【開APP領取】免費換領麥當勞叔叔之家利是封及揮春

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務