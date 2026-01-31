游學修遭ViuTV封殺開po反擊 社交平台發洩一輪：攰了，唔玩了

游學修出席Tyson Yoshi的《追 CHASING THE WIND》微電影首映禮期間，疑被ViuTV採訪人員無視。

Tyson Yoshi為宣傳《1994》前傳《追 CHASING THE WIND》的微電影，日前舉行盛大首映禮，安排有份參演的游學修、歸綽嶢(Nancy Kwai)、張文傑、朱鑑然、林子峰(Stone)及導演何圖現身。游學修在片中扮演Nancy Kwai的哥哥，戲份頗重非常有發揮。不過在盛映禮上，ViuTV卻拒絕採訪游學修，疑被封殺的他於活動後兩天，透過社交網反擊，針對ViuTV的採訪安排表達不滿。



出動 生啤宣洩不滿 游學修在社交平台連環發出限時動態，包括將Viu1娛樂頻道的報道貼文「倒轉」分享，跟其他媒體的當日報道的正常貼文形成強烈對比；他還分享了ViuTV吉祥物生啤(Sound Bear)的相片，指吉祥物：「嘩！你好大隻喎。」而生啤面對《寵物小精靈》公仔小火龍時，就寫上：「你係試當真？」連環出story表達自己被冷待的不滿。

游學修又出po上載與ViuTV藝人姜濤的合照，提及自己曾於2019年10月參與ERROR的《人到中年 口不擇言》道歉招待會，當時他表演一段棟篤笑。同時，游學修又在IG個人介面上標記「@Viutv」及「@Viu1hk」，至於其Threads帳號，他在簡介寫上「希望有天可以上電視」，一於要進一步放大事件，似乎他本人亦十分好奇自己被封殺的真正原因。展開一輪攻勢後，游學修在Threads留言：「攰了，唔玩了。本來已經完全放低呢啲嘢…祝你哋咁多位以後一帆風順，我疊埋心水加入jife，星期一見」。