趙浚承提起舊愛Dada陳靜 一度被老婆質疑係自己放料

2008年以4人男團Square出道的趙浚承(Gary)，曾兩闖樂壇失敗轉行；直至去年，他參加《中年好聲音3》得以人氣急升，獲得廣大觀眾認識。今年將踏入男人40歲的Gary，為圓夢再推出個人單曲《從你我成為我們》，接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。節目中，Gary憶述曾因追夢耗盡積蓄，兩度心灰意冷轉行的低潮。對於比賽以來被指是「譚詠麟契仔」有後台，Gary否認因譚校長欽點他參選，反而是馬國明問他為何不報名參加。

Square曾被封港版F4 當年男團Square被指是「港版F4」，2008年從模特兒揀卒，由趙浚承、何尚謙(James)、李柏煥(Brian)及何浚尉(Rex)組成。自小愛唱歌的Gary坦言之前當模特兒時期收入豐厚，「最多job有7至8萬一個月，對於一個18、19歲嘅我，係好唔錯。」他指出，最初Square四子對組合發展期望甚大，惟最終一碟玩完，更是積蓄盡耗，「首先我哋唱歌真係唔掂，Brian最有遠見，一早鋪路學習駕駛飛機，最初我哋個個有車，之後個個賣晒，我做model儲落嘅幾十萬燒晒。」Gary表示他是Square最後一個離開公司的成員，因為他心願是想擁有一首個人作品，「寫咗好多demo俾公司想繼續出歌，我夢想好簡單，好想有一首自己嘅歌，但公司唔想再做，都要馬死落地行，先轉行做地產，再做手錶代理，之後已經幾年無諗呢行。」

有「譚詠麟契仔」稱號 2019年，Gary獲封「譚詠麟契仔」簽約環球唱片第二次出歌追夢，他指一切緣起明星足球隊，「做Square嗰時，已踢明星足球隊，一直無停，係華哥黃日華一次喺內地比賽中場叫我唱歌，再俾校長聽到。之後再有機會跟校長巡唱，同去北京參加《星光大道》比賽。」談及2019年第二次在港出歌的反應，「起碼有人叫我係譚詠麟契仔，但最終啲歌結果都係唔好，無人知亦無人聽，嗰次真係死心，係又轉行做生意，有人搵我唱，就當興趣唱。」外間認為Gary去年參加《中年好聲音3》獲譚詠麟再關照，更傳過他是內地冠軍，Gary說：「唔係校長叫我參賽，我無諗過報名《中3》，我已經死咗心，做緊球場生意。只不過到報名嗰陣，好多人叫我參加，龍婷又打俾我；同馬國明踢波，佢好多次問我點解唔報名？最後係啲朋友幫我填埋form再抱住嘗試心態去，內心好多掙扎，所以狀態時好時差，最後係畀老婆鬧醒，先至用心好好比賽。」最終只獲第5名，Gary說：「我ok，我只係想過程中可以完整唱到一首我滿意嘅歌，就係《Forever Love》。」

因與圈中人稔熟，令他比賽以來受到不少評擊，被指有後台，Gary說：「幾好吖，好過以前做 Square提都無人提。而家都叫做有人提吓，我好快調節到，已經係中年人啦，經歷咁多，無乜言語嘅嘢可以打擊我。」至於有無預計過人氣反彈後促使他與陳靜(Dada)的陳年情史被翻？他表示：「我第一時間只係諗我老婆點諗，回憶自己有無同老婆講過呢件事。」他坦言2015年於北京認識愛妻後，早已交代過自己的過去，「啲情史佢知，我打俾佢話香港發生咁嘅事，我老婆好精警只係問咗我一句：『係咪你自己放料啊！』梗唔係！我點夠膽做呢啲嘢？」獲愛妻鼓勵再追夢的Gary，坦言對再出歌沒甚麼企圖，「之前打擊太多，我只係想做好一首滿意嘅作品。比賽後係多咗工作，但未穩定，坦白講，新嘅《中4》就出嚟，後浪又冚前浪，可能下年就無嘢做，只可以做好眼前。」