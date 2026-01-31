林奕匡首次在港鐵香港站舉行簽唱會 即場分享製作新專輯心路歷程

林奕匡日前發行了個人第十一張專輯《The Next Station》，為了與樂迷分享喜訊。Phil首次在MTR香港站舉辦了「Phil Lam 林奕匡《The Next Station》簽唱會 @香港站」。席間，Phil閃亮登場，以單簧管樂團為活動打響頭炮，其後即場分享製作專輯點滴和心路歷程，並為一眾粉絲演繹多首歌曲，與粉絲見面作近距離互動，並在新專輯上簽名，為一眾粉絲帶來驚喜！

活動甫開始，由氣門徒 Clairdoor Clarinet Ensemble香港單簧管樂團為活動打響頭炮，他們更改編了Phil的熱門歌曲《高山低谷》，帶來了動人的音樂表演，令在場粉絲驚喜不已。Phil在大批粉絲的陣陣尖叫聲中閃亮登場，瞬間點燃了整個會場氣氛。