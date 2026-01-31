方力申打鐵趁熱計劃追第二胎 5月紅館首開個唱有望請Stephy鄧麗欣做嘉賓？

方力申與細14年太太葉萱(Maple)的囡囡Isla於上月出世，今日他獲邀出席在南華體育會舉行的協康慈善運動日，小方現身獲大批在場人士上前集郵，又獲安排跟陳庭欣落場打Pickleball。 活動期間，方力申接受傳媒訪問，他談到B女的英文名Isla，他表示：「我想湊夠Family呢個英文字，F就係方，A就係Alex、M係Maple啦，佢姓葉嘅Y，所以就差I同埋L湊夠Family，I就係Isla，我再生第二個就是係L字頭，如果生第三個就會捨棄佢個姓，就變成I、L、Y。」近期不時在社交網分享湊女日常，他自言已經算收歛，本來想每日都po囡囡，但被太太禁止不再po太多，續稱：「佢噚日至講，話post到三歲好就唔好再post喇！因為AI太犀利，要保護下小朋友，我話其實好難，現今你會結識好多同學仔，唔通你叫人唔post咩！」小方覺得Isla擘大眼時比較似媽咪，當閉上眼睛、發脾氣的時候就似爸爸。問到何時生第二胎？他答：「其實我想愈快愈好，我年紀都唔細，但係外母又說要休息好啲先，太太又話想餵人奶耐啲，有講過會唔會係9個月之後？一年之後？再算啦，我哋可能再睇吓中醫，睇吓身體，睇佢坐月點。」

方力申表示目前沒有特別想追個仔，但卻補充：「我爸爸嗰代得佢一個男丁，呢一代只有我同我細佬姓方，雖然我唔算好傳統但都幾傳統，希望可以追番個仔嘅，但我感覺上係鍾意生女多啲，希望將來有仔唔好睇到呢個訪問，又或者我細佬完成呢個使命先。」至於生三個還是四個就順其自然，笑言知道生第二胎的生仔津貼或加至3萬港元，如果生第三胎有4萬元可以再考慮。

老婆 餵人奶極速修身 Maple產後未夠兩個月已火速修身，問到有何秘訣，小方稱：「佢餵人奶吖嘛！到暫時佢全部都係餵人奶，同埋開始有紮肚，母親真係好偉大，佢話已經放棄最愛嘅瞓覺，兩個月內未試過連續睡到超過5個小時，要泵奶、餵奶，以前唔會咁，一覺可能可以瞓8至10個鐘，依家唔得喇。」方力申又指，太太日前跟他討論鄭嘉穎在訪問中表示後悔讓小朋友讀國際幼稚園，他打算到小學會安排囡囡接受傳統的本地教育，與家人亦已取得共識，小方父母會跟孫女講純普通話，他會用廣東話溝通，老婆就講英文或者可以加一些韓文，之後可能會擺百日宴。

囡囡腳頭好開騷即批 方力申日前在東莞舉行《方力申SHOW UP音樂會》，邀請昔日屬同唱片公司的傅穎(Theresa)擔任嘉賓，二人相隔20年同台合唱經典K歌《自欺欺人》引起網民熱烈討論，小方雖然跟Theresa已多年沒有聯絡，但十多年來都有傳過祝福短訊。至於5月亦會在香港紅館開show，他直認：「香港就5月，暫時未公布得，不過我都好興奮，我之前係做音樂會，但今次我可以講係做演唱會，好犀利大家收風，今次係我第一次賣飛嘅香港演唱會，我喺香港對上一次個人show演可能係19年前，都是贊助嘅音樂會，所以我都好期待，我諗都係個女腳頭好，其實我一直都有申請場地，一直都冇批過，但就當我公布有囡囡時候就批了咗，所以我覺得個女都是俾我很大嘅運氣。」方力申坦言有壓力，目前正在製作新歌，無論是練歌、體型亦希望以最佳狀態見大家。

問到會否嘗試邀請鄧麗欣(Stephy)做嘉賓？他玄妙回答：「演唱會嘉賓，喺香港你都知，不嬲都好神秘，神秘嘉賓，到時至知道會有咩嘉賓。」強調到時大家就會知道嘉賓人選。