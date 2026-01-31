尋秦記｜古天樂被宣萱扭耳仔 林峯開Threads做CD-R?

古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、朱鑑然到將軍澳為《尋秦記》宣傳。由於活動名取「Happy New Year」諧音叫「合皮扭耳」，宣萱被問會否扭古天樂耳仔，她笑謂對方今日心情好應沒問題，當古天樂出場時，宣萱準備扭古天樂耳仔時，林峯嚇至咪高峰跌落地，未幾宣萱成功扭到耳仔，古天樂擋也擋不住。

古天樂、林峯及宣萱三人一齊接受訪問。古天樂表示宣萱不是第一個扭他耳仔，應該是媽咪。宣萱即說：「即係你細個曳啦！」古天樂反駁說：「係呀，細個好曳！你有咩睇法呢又？」然後搭搭宣萱膊頭，更笑稱對方戴耳環，示意會報仇，嚇至宣萱瞪大眼睛並指古天樂長期想報復。

建議宣萱黃百鳴合唱

提到黃百鳴翻唱《天命最高》，三人表示有留意，古天樂表示對方唱出個人風格，更建議宣萱與黃百鳴出男女合唱版，或者與林峯一齊將主題曲派台。林峯被問到開Threads ，會否多些出post，他表示自己多數用來看大家的帖文，見到有小朋友扮大王非常有心思。古天樂早前透露加長版正在剪輯中，問到他的進度如何及何時推出，他表示稍後公布詳情，但希望大家可以刷多幾次。

古天樂對於自己有份主演的《送院途中》被取消入圍金像獎資格，以及游學修疑被封殺，古天樂一律表示「無回應」。