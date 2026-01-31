陳庭欣鍾情Pickleball下星期考教練牌 獲Bob林盛斌介紹筍盤約飯局見面

2010年香港小姐冠軍陳庭欣(Toby)，去年底宣布與「彩豐行」老闆楊振源結束8年情，近期Toby寄情事業又愛上打Pickleball (匹克球)，今日(31日)她現身南華體育會出席慈善活動，她自爆每個星期約4至5次Pickleball，還會去深圳考教練牌，Toby表示：「下個禮拜就去考教練牌，希望會成功，我都捉埋關楚耀一齊考，點不知關楚耀又捉埋佢老婆一齊考，所以我哋會一行5、6人上去考教練牌。」Toby經常去關楚耀開設的匹克球館打躉，更被老闆指已為為VVIP，早前亦跟友台的梁業(肥仔)及姜濤同場，她笑言揀男友最好都打Pickleball，還有要愛小動物！

Bob果然言出必行

好友林盛斌(Bob)秉承「金牌媒人」精神，公開今年目標要為Toby尋覓結婚對象，Toby透露Bob果然講得出做得到，上星期她收到Bob問得唔得閒，原來已為她物色對象約食飯，她續說：「我都好多謝佢，我話有時間都可以識個朋友，但其他嘢冇特別去諗得多，但阿Bob真係言出必行。」Toby稱暫時未約到時間，亦不清楚對方收入及甚麼行業，或要過完農曆新年再約。

參加《女神配對計劃2》？

Toby已澄清過前男友沒有10億身家，自言：「我亦有澄清過唔係想嫁入豪門，但我一直都冇機會去澄清，我希望用我嘅行動，會保持入行嘅初心，專注工作。」目前38歲的Toby認為現時年紀還可活得精彩，認為：「點解大家成日都覺得38歲好似年紀好大，其實38歲仲有好多嘢可以去做，同埋呢個年代都唔興好早結婚，我身邊好多朋友結完就即刻分，有啲結3、4個月就分，現在呢個年代就係咁。」問到會否考慮去凍卵，Toby表示：「唔會呀，最緊要搵到真正愛你嘅人。」認為年齡絕對不是一個大問題，Toby又多謝大家關心，笑言Bob或者會推介她參加《女神配對計劃》第2季。