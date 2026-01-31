夜王｜黃子華無social media都有方法搵人 Sammi認同楊偉倫似許志安「越睇越靚仔」

黃子華、鄭秀文（Sammi ）、王丹妮、廖子妤、楊偉倫、何啟華（Dee）、盧鎮業、Renci楊偲泳、Mandy譚旻萱、李芯駖@COLLAR、Hazel林熙彤等到中環宣傳《夜王》。期間大會安排50位「老細」跟眾人猜枚，Renci意外成「東日枚后」，而王丹妮為令老闆過關，只好不停放水，不停扮猜輸，場面搞笑。Sammi宣布《夜王》將於2月14日情人節有優先場！

子華近年作品票房數字可觀，問到今次目標，他竟然保守表示三千幾萬，更謂如果票房好，自己會穿得整整齊齊，不會像戲內的造型示人，笑謂不想影響市容。在旁的Sammi笑謂大家希望見到子華「雄風再現」 ，子華則稱只能在電影上出現當笑話看。

問到Sammi預計票房會有多少，她說：「我唔敢提出，因為自己嘅票房最高都係得3000幾！」子華指Sammi會輸。問到他們會否開threads宣傳，子華表示自己連IG也沒有，「開呢啲我唔得㗎會搞死自己」Sammi著子華fans可以到他的IG留言，由她轉達，網上宣傳就交由她及一眾「囡囡」負責。子華就：「有必要嘅時候，我就會搵到你哋！」

談及主題曲《星秀傳說》，Sammi 表示除了有囡囡一齊唱，還有阿卵及Dee當rappers，對於網民將阿卵認錯做許志安，Sammi大笑話「初初唔覺，但一講就⋯⋯咦！咁似嘅，平時無嘢㗎！真係人言可畏！哈哈！怪唔知覺得佢愈來愈靚仔！愈睇愈面善！」她自爆有給安仔看，連安仔也覺得幾似，「所有男生單眼皮都似，好似有種神韻喺度！」