炎明熹專訪｜曾想過唔做歌手 自己決定自己做：大事不後悔(有片)

炎明熹諗過唔做歌手？曾因表演失準偷泣｜自己決定自己做：大事不後悔，小事常後悔｜

炎明熹(Gigi)約滿無綫自組工作室，經過年半的沉澱後，今年宣布加盟SONY大中華正式回歸樂壇。首支單曲《風旅》一星期內衝破百萬點擊，Gigi遠赴日本邀請著名唱作歌手KOKIA作曲，她自言：「這是最大膽的一次！」不過，在公眾眼中，最大膽莫過於約滿TVB離巢外闖，她強調是自己的決定。談到沉澱期的感受，她坦言或多或少有不安與焦慮，確實想過自己或不能再成為歌手，但性格隨遇而安，至今仍不感後悔。出道不足5年的她，細訴當興趣變成職業的矛盾。

旅行不計路程 雨驟來也恬靜 《風旅》由日本著名音樂人KOKIA度身訂做，Gigi親往日本向對方邀歌，更以手寫信表達構思，「我覺得這是最大膽一次，自己普遍是沒甚麼想法的人，但一有想法就有很多想說出來，組了工作室之後，就非常馬不停蹄去談這事。」雖然最終因擺烏龍沒有帶信同行，但誠意十足。KOKIA創作的旋律帶來二次元的感覺，配合Oscar的歌詞，正好憑歌寄意，Gigi直言收到demo時已有強烈畫面，「我想到一個女生在森林裡住了很久，但有一天很想出去看看不同的世界，離開原本的森林，剛好家門前有條河和一艘船，就搭上去隨風漂流，隨水流帶動去未知的地方，歌詞都有講到不知道前路究竟是怎樣，都不緊要，都不要害怕。」她感激Oscar以歌詞表達她的心聲，「這份詞幫我去表達表面看來沒甚麼，但內在有一點點不安和焦慮。」其中「留住野花率性/為了可盡情/旅行為遠景/不計路程/雨驟來/也能恬靜」相信歌迷定能心領神會。

感謝 TVB 催促成長 《星夢傳奇》冠軍出身，有無綫作強大後盾，出歌唱劇集主題曲兼拍劇，備受力捧，炎明熹卻毅然踏出舒適圈，拒絕續約往外闖。問到原因時，Gigi沒有給出確實答案，「好想自己有不同方面的成長，要多點嘗試多點跌倒再可站起來，否則之後就不懂怎樣去跳。要多點嘗試，才會發現甚麼適合自己，或者甚麼是自己喜歡，但別人不喜歡，又或者別人喜歡但自己未必喜歡。」Gigi從出道歌《真話的高清》的多首單曲，均被指曲風和造型太成熟，離巢後的Gigi即使曾被雪藏逾一年，仍不說娘家壞話，「其實要試過才知甚麼適合自己，以前公司對我很好，我性格很散漫，需要被人逼，例如他們會排好健身等，才令我在短時間進步得很快，打好基礎。」再追問離巢原因，她強調舊公司一直很照顧她的感受，「他們有很多不同安排，無論曲風或者造型，任何方面我都想試很多不同嘗試，所以覺得既然這旅行的篇章都開始完畢，會不會去寫一本新的手冊呢。」

不流露情緒 經歷逾一年沒有工作的日子，可曾感恐懼？炎明熹自言不容易流露恐懼，即使遇到蟑螂、機動遊戲或鬼屋探險等，萬分驚恐都不會叫出聲。但Gigi坦言，「在沉澱期間，其實一開始會有點害怕，但不久之後就發現自己不是那種很擔心的人，有時我會擔心自己的表演狀態，但對未來我比較順其自然和隨遇而安。」至於可曾擔心從此絕跡演藝圈，「我也想過不在這圈，其實我本身也沒想過做歌手，但就變成今日這發展方向，我覺得未來的事自有安排，當然自己也不可鬆懈。」談到如何度日時，她調皮道，「打機、睡覺、跟貓一起玩、發吽竇、做多點健身，或者瑜伽課、跳舞課。」

三心兩意不是好老闆 在前路未明的日子，可有一絲後悔？炎明熹語氣肯定表示，「後悔就沒有，大事不會後悔，反而小事經常後悔。當然真的要三思而後行，不會盲目做決定。」所謂小事後悔，Gigi自言很著重細節，例如MV某個畫面或照片，或者攝影角度等，都想盡善盡美，難免朝令夕改，「家人曾說我三心兩意，別人會很怕跟我合作。」以20歲之齡自組公司，家人可有擔心或給予意見，Gigi稱家人即使擔心也不會說出口，向來支持她的決定，「其實最後都要靠自己做決定，如果聽了別人而出事了，是不是要怪了別人？或者令別人內疚？決定沒有絕對好或不好，但決定了就去試，知道自己性格，就不讓自己想太多。」

Gigi坦言曾有不少公司接洽，最終選了SONY大中華的主因是理念一致和自由度，「大家理念一致，保留最高的自由度，我好像帶著我的團隊一起，感覺開心點。」她自言不是稱職的老闆，難理解又常變掛，但見證著同事們建立團隊精神後，能以公司形式合作，是與SONY簽約的主因之一。她表示早前公開演繹的英文demo歌曲，如無意外會正式推出，至於未來大計，她直言希望有機會推出個人專輯，但一切尚未有定案。

當興趣變成職業 對炎明熹而言，最著緊是表演的水準。她不諱言，以前在TVB時，不時要兼顧唱歌或其他演出，挑戰甚大，「我經常對自己表現很不滿意，例如自知有病，但明天又要直播演出，很緊張自己表現，我始終是一個歌手，我要唱歌給大家聽，當大家都那麼喜歡我的聲音，自己會想很多，然後就躲起來哭。我自覺做了歌手後，無緣無故對自己的要求很高，亦可能因時代進步，每次演出都會有(拍片)紀綠，就不想自己錯失每次表演機會。」當興趣變成了職業，Gigi深有感悟，「始終工作唱歌和無緣無故自己唱歌是兩回事，有些人說當興趣變成工作是很好的事，但我有不同感受，我很享受唱歌，自己隨便唱走音都沒所謂，但要唱給大家聽，就必須拿出最好的盡力唱。」她坦言未學懂拿捏，對於前路，她坦言：「其實我現在20歲仍在迷惘。」

文：Grace 攝：林俊源 髲型： Lupus Chui 化妝：Jenny Shi 服裝：Harvey Nichols HK, Yueqi Qi 場地：FWD House 1881