娛樂
出版：2026-Feb-01 14:18
更新：2026-Feb-01 14:18

Tyson Yoshi為《追 CHASING THE WIND》微電影碌爆友情卡 瘋狂跑山「跑冧」老友珍藏電單車

IMG 6328

Tyson Yoshi 瘋狂跑山「跑冧」老友珍藏電單車。

Tyson Yoshi新歌《追 CHASING THE WIND》微電影終於上架，原班人馬再度合作，由Tyson、Teddy Fan與MADBOII作曲、Tyson填詞，延續前作《1994》向90年代廣東歌致敬的風格，將懷舊曲風復刻至極緻。再次與何圖齊任MV導演的Tyson說：「新歌的曲風比《1994》更懷舊，貼近80年代末期，但因為有上次的經驗，創作過程更快。反而在拍攝上遇到更多困難，當時要忙完演唱會及婚禮才有時間著手籌備，足足花了兩個多月時間構思，同樣有向經典港產片致敬，包括《烈火戰車》、《極速傳說》及《天若有情》等，所以今次是揸電單車，但兩個轆比四個轆困難多了！」

IMG 3355 IMG 6335 IMG 6333

為了精益求精，Tyson豪擲逾150萬拍攝《追 CHASING THE WIND》微電影，更獲好朋借出珍藏電單車拍攝MV：「朋友借出的珍藏電單車因為跑山跑壞了兩部，其中一部壞完又救、救完又壞；另一部則『反魂乏術』了！我們特別訂造了一個裝置，在拖架上安置兩架電單車仍可以『瞓彎』，為了這個動作，拍攝前要跟特技指導學習，而且我要分別跟German與朱仔鍊車，等於要花雙倍體力，瞓彎瞓到汗流浹背，疲憊不堪呢！」雖然體驗了「雙倍疲累」，但Tyson看到兩部古董電單車即心心眼：「苦董電單車超有型，很想買一架，而且感覺跟四個轆完全不同，所以電單車已成了我的新歡！」

PHOTO 2026 02 01 13 41 29 PHOTO 2026 02 01 13 49 13

除了上輯由游學修飾演的「萬子」與YT周殷廷飾演的「太保」外，今輯更有「仙氣女神」歸綽嶢（Nancy Kwai）加盟飾演「萬子」妹妹「小倩」，以及「好戲之人」張文傑（German）、朱鑑然與林子峰（Stone）助陣，將一段錯綜複雜的江湖情仇演繹得淋漓盡致，賺人熱淚！Tyson 親解力邀一眾新卡士加盟的原因：「在某次活動上認識了Nancy，覺得她又True又Pure，與『小倩』的角色不謀而合，天真無邪！之前跟女生拍攝時總是表現得尷尷尬尬，但今次因為跟Nancy相熟，就算要借位拍咀戲也不算『硬晒軚』，害羞情況大有改善，鼻碰鼻的戲份拍了兩、三Takes便完成了！」

PHOTO 2026 02 01 13 49 03 PHOTO 2026 02 01 13 48 07 PHOTO 2026 02 01 13 47 59 PHOTO 2026 02 01 13 47 11

至於German飾演大反派Tony更是「神來之筆」，令掌摑Tyson的戲碼劇力萬鈞，Tyson說：「German一出場便超有氣勢，當他行近我準備出手時，我真心怯一怯呢！雖然被German真摑了5次，但感覺出奇地舒服，始終他是專業的武術指導，食過夜粥，知道如何表達出應有的力度，摑到『面紅』但不會痛，認真厲害！」而飾演Tony 手下Nick的朱鑑然，同樣是Tyson的學習對象：「Nick就像《多啦A夢》的『小夫』一樣，是個癲痲喪喪的富二代，日日夜夜跟飛車黨玩在一起，但這些豬朋狗友只是為了錢才跟他玩，朱仔簡直演活了這個角色，外表青靚白淨兼有氣質，但癲喪起來卻帶有陳豪在《烈火戰車2極速傳說》的風采，他的演出相當過癮！」

Tyson又指能成功完成喊戲，全靠朱鑑然傳授「秘技」：「我本來以為回憶與婆婆的相處點滴便能哭出來，豈料在眾目睽睽之下哭不出來，朱仔便教我秘技，原來只要一直不眨眼便會自然而然流淚，真的太神奇了！」周身刀張張利的Stone，更被Tyson封為MVP：「自從拍完《墨魚遊戲》後，便對Stone好感大增，覺得他充滿熱誠，就算沒有鏡頭在拍，他依然會認真跟我解釋遊戲規則，心地善良！而且在拍攝時，Stone不止做好演員本份，連幕後工作也主動幫忙，我終於明白大家為何稱他做『石經理』了，哈哈！」

PHOTO 2026 02 01 13 41 51 PHOTO 2026 02 01 13 41 18 PHOTO 2026 02 01 13 41 43 PHOTO 2026 02 01 13 40 50

對於《追 CHASING THE WIND》MV留下的伏筆引起網友熱烈討論，Tyson決定繼續用作品說話，預告將會開拍《万子外傳（暫名）》解答大家的問題，而「萬子」游學修亦轉發說：「我個角色可摸以揸電單車？」視《追 CHASING THE WIND》、《万子外傳（暫名）》與《1994》如「親生仔」的Tyson，下一步是將三部曲推出漫畫版，重塑港漫風采！他說：「曾打算在動漫節推出漫畫版，但不想因趕工而影響質素，農曆新年後再研究一下！終極願望當然是拍電影版，但聽聞拍電影要上千萬起跳，要先找到金主爸爸！」

IMG 3355 IMG 6334 PHOTO 2026 02 01 13 41 07 PHOTO 2026 02 01 13 47 45 PHOTO 2026 02 01 13 46 51

