小儀婚後首現身曬鑽戒冇諗住生仔 指Edan聞婚訊大感興奮

阮小儀、MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、梁仲恆 、王耀祖及阮韻珊今日（1日）出席舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》記者招待會，今日是小儀宣布結婚後第一次出席公開活動。小儀接受訪問坦言心情相當興奮，而另一樣值得開心的事就是即將會舉行舞台劇的演出。小儀如今已經榮升人妻，被問到過年期間希望民眾如何稱呼她，她笑說：「我覺得我丈夫係好好先生，所以叫我好太。」講到今日戴上結婚戒指出席活動，她表示：「我手上隻隻都係，呢啲係潮流嘅嘢。（戒指幾卡？）唔需要特別講，知道就得啦！」

冇諗住旅行過度蜜月 小儀續說平日出街也會戴婚戒，認為這是身份的象徵。至於老公的優點，小儀表示：「我最喜歡佢嘅一樣嘢，就係唔會理我工作發展。」提到森美指小儀老公靚仔過呂爵安（Edan），Lokman被問到是否有見過小儀的老公，他則回答：「我仲未見過，如果有機會我就幫大家報告一下。」提到今年新年會否與老公相約旅行，小儀表示：「冇話特別去度蜜月，會留喺香港消費，同長輩去食飯。」

結婚係離開商台原因之一 被問到離開商台發展的原因是否與結婚有關，小儀說：「呢個係其中嘅原因之一，多咗時間去做自己喜歡鍾意做嘅嘢先係真正原因。電台雖然唔係好長嘅工作時間，但始終做緊正職壓力好大，我想放鬆自己嘅步伐去揀自己鍾意做嘅嘢。」至於會否考慮生仔，小儀直言：「應該唔會生住啦！」

Edan聞小儀結婚大感興奮 談及婚禮何時會舉行，小儀說：「其實我冇特別搞婚禮，都係同屋企人去食飯。森美都有出席我嘅飯局，就已經當進行咗㗎啦！好溫馨咁同愛錫自己嘅朋友去慶祝。」被問到Edan是否也有出席，她表示：「Edan冇喎！但我有話俾佢知呢件事，佢就回覆wo，其實佢都好開心好興奮。」