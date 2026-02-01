夜王｜Dee自認失策料再無對手拍咀戲 楊偉倫自覺似喜羊羊多過許志安

楊偉倫（阿卵）、何啟華（Dee）、李芯駖@COLLAR及楊偲泳等到中環宣傳《夜王》。楊偲泳上次在活動上爆Dee跟她拍接吻戲前食了蒜蓉白菜仔，令她苦不堪言。昨日二人再次碰頭，Dee直認是自己失策，「拍攝期間，我都食得比較清淡，當時擦晒牙準備埋位又放食飯，我驚自己胃痛就食菜，之後食落就大叫好味，個好味係來自蒜蓉！因為我好耐無食過咁濃味嘅嘢！」他笑言未來應該沒有幾何拍咀戲，能衰在好拍擋楊偲泳上是值得的。Dee笑言下次再有機會，會食椒絲腐乳，芯駖就笑謂對方可以食鹹魚。

早前阿卵跟Dee連同一班「囡囡」跟鄭秀文拍《星秀傳說》MV，網民發現阿卵跟許志安非常相似，阿卵聞言說：「許志安靚仔好多！」談到Sammi也覺得他似，並指安仔也有同感，他說：「咁多謝安仔，多謝Sammi錯愛！其實自己都覺得似！」Dee稱因為對方跟Sammi站在一起才有這個效果。

阿卵跟Dee稱拍MV時，眾人都扮型，但二人就只得K型的感覺，並透露拍攝時Sammi一轉身見到他們時也忍不住笑了出來。阿卵又提到拍攝時要自備型格衣服，但自己的型跟大家的想法不同，當時穿上牛仔恤衫，肯得廖子妤借出毛毛外套，奈何自覺穿上去似「喜羊羊」，楊偲泳就嘲Dee似「灰太狼」，二人成為「喜羊羊與灰太狼」CP，相信是令Sammi忍不住笑的原因。