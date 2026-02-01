熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-01 18:15
更新：2026-Feb-01 18:15

夜王｜Dee自認失策料再無對手拍咀戲 楊偉倫自覺似喜羊羊多過許志安

Fc56404a 2797 4b26 8404 a24a72016b3d

李芯駖、楊偉倫、何啟華及楊偲泳出席《夜王》宣傳。（娛樂組攝）

楊偉倫（阿卵）、何啟華（Dee）、李芯駖@COLLAR及楊偲泳等到中環宣傳《夜王》。楊偲泳上次在活動上爆Dee跟她拍接吻戲前食了蒜蓉白菜仔，令她苦不堪言。昨日二人再次碰頭，Dee直認是自己失策，「拍攝期間，我都食得比較清淡，當時擦晒牙準備埋位又放食飯，我驚自己胃痛就食菜，之後食落就大叫好味，個好味係來自蒜蓉！因為我好耐無食過咁濃味嘅嘢！」他笑言未來應該沒有幾何拍咀戲，能衰在好拍擋楊偲泳上是值得的。Dee笑言下次再有機會，會食椒絲腐乳，芯駖就笑謂對方可以食鹹魚。

9a1ef490 4cf6 4814 8e03 41ff0b28307d

楊偲泳跟Dee有咀戲，但片長問題被刪走。（娛樂組攝）

早前阿卵跟Dee連同一班「囡囡」跟鄭秀文拍《星秀傳說》MV，網民發現阿卵跟許志安非常相似，阿卵聞言說：「許志安靚仔好多！」談到Sammi也覺得他似，並指安仔也有同感，他說：「咁多謝安仔，多謝Sammi錯愛！其實自己都覺得似！」Dee稱因為對方跟Sammi站在一起才有這個效果。

阿卵跟Dee稱拍MV時，眾人都扮型，但二人就只得K型的感覺，並透露拍攝時Sammi一轉身見到他們時也忍不住笑了出來。阿卵又提到拍攝時要自備型格衣服，但自己的型跟大家的想法不同，當時穿上牛仔恤衫，肯得廖子妤借出毛毛外套，奈何自覺穿上去似「喜羊羊」，楊偲泳就嘲Dee似「灰太狼」，二人成為「喜羊羊與灰太狼」CP，相信是令Sammi忍不住笑的原因。

3825043c43ab7e088e1746e306ca5cce 4c8c6384 83ef 490b acfd 4ea306d7ffe7 2852ed5b 041b 43f3 b032 e0d244addf93 Ad3f91e4 6d66 4ab1 9863 76bb0ede3448 5a2402a3 90bb 4f53 9806 1da009f88a13 3d138477 6cf1 43ba bc90 29732a2aeeaf 814ab4f1 494c 42a7 97a0 735c1a65c680

