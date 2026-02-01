Sammi率《夜王》團隊突襲夜場 high爆唱《星秀傳說》

鄭秀文（Sammi）昨日在中環宣傳《夜王》時被問到知不知夜場有播她的舊歌，當時她表示知道及預告不排拉隊去宣傳《夜王》。沒料到，《夜王》團隊在完成宣傳活動之後，突襲式快閃Cantomania，全場登時驚呼狂叫，震動震盪洶湧而上！

《夜王》團隊尚未現身之前，DJ先以Sammi經典快歌《煞科》、《叮噹》炒熱氣氛，沒料到毫無預警之下，天后突然現身，在漆黑中呈夜光的鮮紅，一身型爆鮮紅運動服打扮的Sammi，偕一眾《夜王》好拍檔跳上DJ台，全場興奮尖叫至忘我狀態，人人邊un邊高舉手機攝錄，緊接再播《夜王》主題曲《feat. 尖東夜王（Shine一次 Version）》，更將爆裂氣氛推至最高峰！及後，夜場更罕有播出《夜王》電影預告，帶來一波又一波熱烈掌聲，足見《夜王》確實是馬年最受期待的賀歲片！