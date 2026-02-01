熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-01 19:15
更新：2026-Feb-01 19:15

Sammi率《夜王》團隊突襲夜場 high爆唱《星秀傳說》

DSC 5646

Sammi表示自己從來沒去過夜場，心情興奮。

鄭秀文（Sammi）昨日在中環宣傳《夜王》時被問到知不知夜場有播她的舊歌，當時她表示知道及預告不排拉隊去宣傳《夜王》。沒料到，《夜王》團隊在完成宣傳活動之後，突襲式快閃Cantomania，全場登時驚呼狂叫，震動震盪洶湧而上！

《夜王》團隊尚未現身之前，DJ先以Sammi經典快歌《煞科》、《叮噹》炒熱氣氛，沒料到毫無預警之下，天后突然現身，在漆黑中呈夜光的鮮紅，一身型爆鮮紅運動服打扮的Sammi，偕一眾《夜王》好拍檔跳上DJ台，全場興奮尖叫至忘我狀態，人人邊un邊高舉手機攝錄，緊接再播《夜王》主題曲《feat. 尖東夜王（Shine一次 Version）》，更將爆裂氣氛推至最高峰！及後，夜場更罕有播出《夜王》電影預告，帶來一波又一波熱烈掌聲，足見《夜王》確實是馬年最受期待的賀歲片！

DSC 5315 DSC 5350 DSC 5477 DSC 5433 DSC 5585 DSC 5474

Sammi直言心情依然激動：「非常興奮！因為我從來都冇嚟過（夜場），而且最開心嘅係，同《夜王》導演、演員一齊嚟玩！見到啲人嚟玩，（DJ）打緊自己嘅歌，好興奮又感動！」何啟華親身見證天后駕臨夜場的威力：「Sammi一出場嘅時候，係突然之間全場升溫，我即刻標汗！人生冇幾可，可以叫到Sammi出嚟，同我哋一齊炸爛個場！」楊偉倫亦大呼刺激：「我未嚟過呢啲咁hyper嘅地方，平時我都係去開圖書館，頭先真係好high，可以同Sammi一齊同台yo ，好緊張！」芯駖則感受到何謂真正「驚喜」：「我見到現場啲觀眾朋友，好似唔係好相信呢個係現實，呢個係咪真係Sammi ？真係Sammi ！現場氣氛真係好熱鬧，大家好close，打緊好多廣東歌，用返自己語言去party，好開心！」麗英第一次來到夜場，最大感受是——「而家隻耳仔仲有Sammi《星秀傳說》嗰把聲，因為大家都喺度狂叫Sammi！」

DSC 5151

以「夜場女王」Sammi為首的《夜王》團隊果然不同凡響！

《星秀傳說feat. 尖東夜王（Shine一次 Version）》勢將成為夜場必爆金曲，觀乎現場觀眾對《夜王》預告的熾烈反應，廖子妤直言有如打了一支強心針：「好振奮，大家一定要入場支持，新年嘅時候同啲姨媽姑姐睇完之後，再自己睇一次，㗳真啲，之後再同啲朋友去睇，跟住同啲鄰居去睇，總之睇完《夜王》，新年一定會旺！」楊偲泳亦深感鼓舞：「第一次同全部人一齊睇預告，印象比較深，全場人好安靜咁望住個mon，睇完之後真係走唔甩，唔睇都對唔住我哋今次灑狗血嘅演出！」吳煒倫導演一錘定音：「我今晚對住成班演員，再一次證明，呢部戲係冇拍錯！農曆年要入場支持《夜王》！」

DSC 5177 DSC 5284 DSC 5171

