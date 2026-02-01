Ian陳卓賢中午已收到Stanley好消息 寫定結婚歌大派用場

MIRROR成員陳卓賢 (Ian)今日（1 日）出席「浪琴香港國際馬術盛典2026」閉幕夜壓軸嘉賓，Ian接受訪問前Stanley(邱士縉）在社交網公布與Alina（李炘頤）訂婚消息。Ian受訪表示：「啱啱宣布咗咩？因為我預先都知道佢哋定咗婚，但唔知幾時公布，原來都係啱啱公布。」他續說自己也是今天才知道消息，並笑言：「大概係今日中午晏晝，我哋MIRROR 12子有個group，佢就喺嗰度通知我哋。本身佢話聽日公布，原來都係故弄玄虛！」

被問到會否送上結婚禮物，Ian直言：「如果幸運獲邀出席去飲，當然會送上禮物，暫時先送上祝福。」講到那一位成員反應最激動，他說：「其實大家都戥佢哋開心，我哋成日排舞嘅時候都好多人會問Stanley嘅，而家就可以衷心祝福佢。」談及會否希望成為兄弟團之一，他表示：「唔知呢可能佢有自己嘅計劃。（曾經做過兄弟團？）以前有做過兄弟，同埋都做咗30幾年，我有阿哥都係好兄弟。」

至於會否考慮寫歌祝福Stanley結婚，他笑言：「咁真係啱晒啦！但我唔知道佢幾時結婚，其實我寫好晒首歌，咁又真係講結婚嘅歌，歌名就遲啲先透露。」Ian指希望Stanley未來在婚禮上可以播放他的新歌。被問到會否考慮邀請Stanley和Alina做MV男女主角，他說：「暫時未有呢個budget。」

暑假開個人演唱會

講到今年是否有計劃開演唱會，他透露今年會開一個新主題的演唱會，大概會在暑假期間舉行。提到Lokman接受訪問表示希望今年MIRROR在跨年夜於戶外開演唱會，他回答：「隊長Lokman話咩我哋就會話咩㗎啦！我哋緊隨隊長嘅步伐。」