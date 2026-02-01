熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Feb-01 23:15
更新：2026-Feb-01 23:15

方皓玟3‧21日觀塘海濱開騷 破格海報擔心會被囝囝追問

分享：
22a2daea cd0e 4a0c 9e2f 15fbea4021ad

方皓玟將於3月21日在觀塘海濱開騷。

adblk4

皓玟（小明）將於2026年3月21日（星期六）晚上8時正，假觀塘海濱活動空間AQUABEAT 03，舉行由本地舞台主辦《方皓玟約你落觀濱演唱會》，今日小明（2月1日）在演出場地舉行記者會交代詳情，現有大批歌迷到場支持。

小明認為觀塘海濱是近期最流行場地，在觀濱開騷最適合不過，「觀濱香港係最潮，係型過開紅館，所以一定要嚟呢度開演唱會，同埋喺海邊做騷係好有feel，香港有幾多個咁正嘅場去演出，喺個咁feel同High爆嘅情況下，我就嚟洗滌呢個地方，同我會逐個地方去洗滌，大家要密切留意住。」

adblk5

Fd52cd10 dfe6 4613 9a61 0fb5876d701e

方皓玟在演出場地舉行記者會交代詳情，吸引大批歌迷到場支持。

講到《方皓玟約你落觀濱演唱會》海報相當破格，小明除了性感兼大騷美腿外，還在廁所取景，小明就解釋有其背後意思，「我玩個遊戲時輸咗，就要去影個屎塔，咁啱廁所喺觀濱嘅標誌性好大，因為喺觀濱等就要喺廁所嗰度集合，所以係有雙重意義。」至於海報的性感打扮，小明就笑言是為了慳錢，所以着件褲搞掂，又笑指海報只屬小兒科，若然有更大舞台會見到更大的東西。小明還跟台下粉絲互動說：「大家期唔期待見到啲更大嘅嘢？佢哋好開心，喺度陰陰笑，請放膽大聲笑出嚟。」

adblk6

4b7a420e 103d 442a b4fd 3e489e827964

方皓玟將於2026年3月21日晚上8時正，假觀塘海濱活動空間AQUABEAT 03開騷。

小明謂今次為了配合觀濱的派對感覺，歌單也會有所調整，「呢個係好high同開心嘅地方，個歌單一定要好有party感覺，所以都會唱啲以往冇乜唱嘅歌，令到大家enjoy成個感覺同環境，同埋大家可以飲住啤酒聽歌，係放假好好嘅選擇。」小明認為演唱會票價$980坐位及$580企位是超抵，「$580企位係有啤酒飲，雖然$980坐位係冇嘢飲，但係賺咗可以近距離睇，聽到我聲線同互動就係賺咗。」之後小明即場演繹由馮穎琪作曲作詞的新歌《我想過一個怎樣的人生》及經典歌《你是你本身的傳奇》，最後主辧方本地舞台的伍健雄（雄哥哥）向小明送上海報的大相，小明開心表示恨收這禮物，又搞笑話：「我見佢擺喺公司已經想要一幅，但係放喺屋企，我驚個仔見到會唔知會問啲咩，佢可能會話『媽媽我想飲啲嘢』。」

adblk7

73d5f7d6 0a56 4a56 9585 057e0ed80db0 458dc3ba e520 41c2 8085 667a8c92cfaa 6dc14467 76a0 402c badd a188b7ddc529

ADVERTISEMENT

【開APP領取】免費換領麥當勞叔叔之家利是封及揮春

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務