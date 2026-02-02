森美30年電台生涯呻攰想退休 今年誓帶仔女向小儀𢭃利是

森美昨日到屯門大興為24/7 FITNESS 擔任開幕主持，去年他偕三位朋友一同參加《HYROX香港賽2025》，今年計劃捲土重來，與中學同學參加二人賽，森美直言：「比賽完停咗操練，今年再參加，仲有幾個月可以練吓，以前靠自己試過拉胸拉傷條頸，而且未必搵到一間gym有咁齊全設施，呢度又有專業教練幫手，好適合！」
森美稱參賽原因主要想挑戰自己：「以前俾兩個月乜都做到，年紀大咗就唔能夠太心急，好在我做好多保健代言人，朝早做facial，下午去痛症中心，第二日再健身，如果做埋健身中心代言人就慳唔少！」森美承認，健身室「誘惑」多多：「我好唔專心，叫住自己唔好掛住望，但我睇男仔唔睇女仔，每一舊肌肉都尊重，全部用時間心機去練，我嘅膊頭肌肉好細，好羨慕啲大隻佬，女仔就唔好意思喇！」
自小儀告別商台，森美轉與阿正、Elsie主持《Bad Girl大過佬》，他說已習慣與新拍檔合作：「年青人好叻，我喺佢哋身上有返動力，我做咗電台三十年，唔係有咁多魄力，好攰想退休，佢哋好似啦啦隊，不斷同我講『大哥加油』，否則我冇咁多動力，堅持每日做節目。」小儀剛宣布參演舞台劇，問到「森美小儀歌劇團」會否重現，森美透露：「睇我動力夠唔夠，小儀一直有演出，佢鍾意演戲，我就鍾意做搞手、導演、監製，一於我做幕後，佢做主角！」農曆新年將至，小儀剛榮陞人妻，森美會不會帶仔女向她𢭃利是？「係喎，冇諗過，你提醒咗我！咁多年小儀都問我攞利是，我都冇俾過，我鄉下規矩，唔派俾年紀大過我嘅人，但阮太（小儀媽咪）一直有俾利是我，今年起碼帶一對仔女去𢭃小儀利是！」