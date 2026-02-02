森美30年電台生涯呻攰想退休 今年誓帶仔女向小儀𢭃利是

森美昨日到屯門大興為24/7 FITNESS 擔任開幕主持，去年他偕三位朋友一同參加《HYROX香港賽2025》，今年計劃捲土重來，與中學同學參加二人賽，森美直言：「比賽完停咗操練，今年再參加，仲有幾個月可以練吓，以前靠自己試過拉胸拉傷條頸，而且未必搵到一間gym有咁齊全設施，呢度又有專業教練幫手，好適合！」

森美稱參賽原因主要想挑戰自己：「以前俾兩個月乜都做到，年紀大咗就唔能夠太心急，好在我做好多保健代言人，朝早做facial，下午去痛症中心，第二日再健身，如果做埋健身中心代言人就慳唔少！」森美承認，健身室「誘惑」多多：「我好唔專心，叫住自己唔好掛住望，但我睇男仔唔睇女仔，每一舊肌肉都尊重，全部用時間心機去練，我嘅膊頭肌肉好細，好羨慕啲大隻佬，女仔就唔好意思喇！」