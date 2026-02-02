關秀媚小紅書自爆黑圖　「最強江湖大嫂」小麥膚色舊相令網民震驚

59歲關秀媚自爆黑圖 「最強江湖大嫂」少女時代黑到反光 網民震驚：認唔出！

被稱為「最強江湖大嫂」的59歲女星關秀媚，於1987年參選香港小姐而入行，其後以性感形象成為「初代晶女郎」，但於2002年因涉嫌醉酒駕駛及找當時的男友頂罪而被捕，至約2005年退出演藝圈。關秀媚近年積極復出，早前更進駐小紅書，拍片更自爆「黑圖」，原來「少女時代」的她，皮膚是黑到反光，與現時白滑凍齡容貌的她有天淵之別。照片令網民深表震驚，有人更說：「完全認不出來！」 1月開小紅書 關秀媚今年1月在小紅書開帳號，至今上載過兩條影片，她表示最喜歡大家叫她做大嫂，「也想跟大家多見面，讓大家認識不同的我，之後會在這裡多多分享我的日常生活還有保養秘笈」。而最新影片則談及自己的入行經過，稱當年在教跳舞，有會員替她填表勸她去參加香港小姐，她半推半就後就簽了名，結果在1987年入圍港姐競選。

關秀媚參選時以一身健康膚色受到注目，而她貼出少女時代的舊照，見到她的膚色黝黑，臉容甚至是黑到反光。她憶述「大家都覺得以前的港風美女都很自信大方，但其實當年我去選港姐的時候，心裡真的挺沒底的。 那年的佳麗真的好美！像其他參選港姐，都是那種白白淨淨的傳統美人✨」。反觀她卻與別不同，「嗰陣時有啲『鬼妹仔』，我好黑㗎，根本我去皇后廣場，你拉唔到我出來嚟，我黑得好緊要㗎」。 大膽做自己 勿太介意他人目光 關秀媚表示很喜歡當年那身膚色，「現在回看當年的自己，好像那種健康的小麥膚色依然很酷😎你們覺得呢？😆我希望跟現在的女孩子們說：真的要大膽做自己，不用太介意其他人的目光，我們的每一面，都很美」。

雖然在港姐比賽中沒有獲得名次，但已被TVB邀請簽約成為藝人，而且剛入行就拍處境劇《城市故事》，結果在第一集播出後，她在銅鑼灣吃飯時被許多人認出注視，那一刻感到有點不習慣。 關秀媚因多次演出江湖大佬的女人而被稱為「大嫂」，而在另一部代表作《黑馬王子》中演張家輝的女友「沙律」，不少人至今仍記得，留言大讚她保養得宜，「關姐好靚女，第一次看影片見到陣時，驚為天人」、「永遠的女神」。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈