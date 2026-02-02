熱門搜尋:
出版：2026-Feb-02 12:30
更新：2026-Feb-02 12:30

陳展鵬罕談粗口文化：這是精髓 網民召喚齊齊爆粗

Ce313d8d 2dc0 4e97 99f0 348b64b77683

陳展鵬向來形象正面，是公認的愛妻號兼好爸爸，今日他在社交平台轉發廿四味Brian(李凱賢)的受訪節錄短片，爆粗無忌諱的Brian在片中大談粗口文化，陳展鵬對內容深感認同，直指是文化精髓，更爆seed指「有太多PK掩飾自己唔講粗口」。在他出po後，網民紛紛留言，當中有不少都請他爆粗來聽聽。

5703b78c fd12 4545 a111 58c3f3cffc03 螢幕擷取畫面 2026 02 02 121132

粗口是廣東話一部分

陳展鵬轉發Brian的訪問片中，Brian認為粗口是廣東話文化的一部分，「我覺得粗口part of 廣東話，呢個係顏色嚟，如果你用呢鬧人，咁就唔啱，如果係表達情緒，係OK，都係嗰句我講好多次，你食咖哩雞飯，話好食即係麻麻地，好_好食即刻好食。我中學試過一日，同我朋友James講不如我哋戒粗口，佢話不如戒廣東話。佢講得好啱，不如講國語！」

螢幕擷取畫面 2026 02 02 114400 螢幕擷取畫面 2026 02 02 114540 3e277886 6403 4a42 9671 317321704b5b 0

唔講粗口唔代表係好人

陳展鵬對這番話大感認同，他寫道，「適合嘅場合適合嘅人群，最重要識得控制自己，呢個係社會責任。絕對認同，這是精髓，幾千年來嘅文化，好好運用我哋其中一種統一 嘅語言文化，我哋可以有金(今)時今日，就係因為我哋有獨特嘅文化，唔講粗口唔代表係好人， 有太多PK掩飾自己唔講粗口。」雖有網民對陳展鵬講粗口大感驚訝，「展鵬，見到你粗口我都好震驚」，但亦有不少網民留言，希望親耳聽到他爆粗，「鵬，整返句粗口嚟聽下先」、「鵬 一齊爆粗」、「有冇機會聽到你講粗口」

陳展鵬family1 陳展鵬family2 陳展鵬family4 陳展鵬family3 螢幕擷取畫面 2026 02 02 123128 螢幕擷取畫面 2026 02 02 123115 螢幕擷取畫面 2026 02 02 123103

