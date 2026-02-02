熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Feb-02 15:12
更新：2026-Feb-02 15:12

宣萱親揭離巢TVB原因 自爆曾做第三者 與古天樂無feel難拍拖

分享：
07 (7)

宣萱接受陳志雲訪問，擔任商台節目《又係時候同一天講再見》嘉賓。

adblk4

宣萱早前接受宣萱接受陳志雲訪問，擔任商台節目《又係時候同一天講再見》嘉賓，從電影《尋秦記》、感情觀談到33 年演藝生涯的浮沉起跌，剖白當年離開TVB的原因，坦言因人事變動感覺「夾唔到」，自問無法勉強自己為工作取悅他人，便決定離巢。對於她與古天樂傳了多年的緋聞，雖然她大讚古仔重情義，但重申零愛情感覺，兩人僅屬「兄弟」。她又自爆曾在不知情下做了第三者，當得悉真相後斷然分手不回頭。訪問將於今日(2日)起，一連三集播出。

adblk5

03 (11) 04 (12)

公然挑戰 TVB 高層：職業操守問題

陳志雲重提 1994 年宣萱與古天樂等在節目《K-100》公然挑戰 TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，原來當時身為TVB高層的他亦在場，宣萱笑言:「好多謝你冇雪我。」宣萱當年的率直敢言早前再度成為網民焦點，她解釋發言動機，「問題發發生嘅時候，自己人就會被人鬧，出面人(歌星)就會唔會被人鬧。」陳志雲回應指歌手一個騷僅一百元，不過宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」

剖白離巢原因 拒絶勉強取悅他人

adblk6

問及離開 TVB 的原因，宣萱坦言：「好簡單,純粹成個運作方式，我覺得唔舒服。」她解釋以往在工作中認為只要有實力就會受到欣賞，但世界並非如自人所願。她補充指:「我會撇開你個人嘅性格同我夾唔夾，如果你啱做呢樣嘢，我都會揀你去做，我覺得咁樣係公平。」然而當工作需取悅不想取悅之人時，她自問無法做到:「原來可能要擦鞋，要 please一啲你唔想 please嘅人，咁我問自己得唔得？唔得。」宣萱強調關係講緣份，夾唔到便很辛苦：「我離開 TVB 係因為嗰陣時內部好多轉變，好多人事走咗,問啲新人嚟。以前嗰班係夾時，去到唔夾嘅時候，其實會有好多問題發生。我好憑感覺做嘢，我好注重開心，唔開心嘅，走。」

adblk7

01KF36EX6KY2DTQVW56QKY72W2 Bn Qmd4TBbNNcteksIOnE sC8Byg1PbkIKSwjSCksI0 1

談古天樂兄弟情 ：我有事佢一定會幫

電影《尋秦記》近期掀起熱潮，宣萱與古天樂亦被封為「夢幻 CP」，陳志雲問為何她與古天樂「冇可能」。宣萱直言:「識咗三十幾年喇，我同佢拍《餐餐問宋家》識時，真係冇(愛情)感覺，好似兄弟。」陳志雲立即反問:「點解唔係姊妹呢?」宣萱笑言:「我覺得我似男仔性格多啲，佢又唔當我女人咁去看待，唔會對我呵護備至。」她形容古天樂是一個講得出做得到的人，亦十分了解自己:「我有事佢一定會幫我。」

adblk8

對愛情隨緣

宣萱在《尋秦記》演的烏廷芳與琴清(郭羨妮飾)「共侍一夫」，她剖析角色心路歷程：「烏廷芳喺佢仲刁蠻嘅階段，我覺得佢都唔會接受，但經歷咗好多嘢之後，佢都要去接受。25 年之後已經係一家人，呢兩個人已經無分邊個係老婆，邊個係媽咪。」然而，現實中的宣萱則直言無法接受開放式關係：「梗係唔得，我唔可以分享!」若真的遇上類似情況，她會選擇退出成全對方。宣萱曾在不知情下成為別人感情中的「第三者」，由朋友提醒才得知真相，當下感到非常震驚。如今對愛情抱隨緣心態：「一個人其實都好 OK，最緊要啱。」她自認在感情上保守，從沒試過主動追求異性，但若感情不合，會主動提分手：「唔啱就唔好嘥大家時間。」

adblk9

WhatsApp Image 2025 12 30 at 7.26.35 PM WhatsApp Image 2025 12 30 at 7.29.18 PM (1) WhatsApp Image 2025 12 30 at 7.29.17 PM (1) 01KG9QQ7R750GR2FWWN3GGMS20 01KG9QE3KAHMZJ1YA5BD8S8XS3

接拍《尋秦記》電影版 不問片酬

談及接演電影版《尋秦記》，宣萱自言當古天樂邀請時毫不猶豫就答應：「做！一定做！唔使諗！」她形容這是一代人的集體回憶：「《尋秦記》係一個好成功嘅電劇劇，係佢(古天樂嘅代表作，無乜電劇劇係可以轉做電影。仲要過咗 25 年之後，好似跟住大家成長，好似全香港、全世界睇過呢套電劇劇嘅人，一齊去行過呢條路，係始創嚟嘅。」她透露拍攝時沒問考量片酬:「嗰陣時佢哋搵我拍，我完全冇問過片酬，其實冇都會拍。」她解釋：「我知古天樂唔係剝削演員嘅人。如果其他人係 take it for granted，我就唔會咁啦!」問及有甚麼特別有趣或值得回憶的事，她分享:「第一眼見到歐瑞偉同阿滕(滕麗名)，現現場佢哋已經著晒古裝衫、整好晒頭，離遠一見到佢兩個，個感覺係親人，時空穿梭返去 25 年前，過咗好耐又唔係好耐，係屋企人嘅感覺。」

adblk10

不記得拍過第三結局

電影票房成績亮眼，宣萱在公上映前未有預料，因多年的經驗已令她習慣無常，享受過程並盡了全力已足夠。雖然電影早於6年前完成拍攝，其後因疫情延遲上映，但她認為一切順其自然。宣萱透露電影拍下不少未曝光片段，包括家庭戲與動作戲，導演團隊正考慮剪輯成另一版本，視乎票房而定。對於古天樂指電影有「第三結局」，宣萱笑言不記得問拍過，當時後期補戲亦未有參與。至於續集的可能性，她認為取決於市場反應：「都係過票房！如果收得當然有機會，同埋要過天時地利人和。但今時今日拍電影考量好多，投資大、時機、感風險高、蝕本會好傷。」

adblk11

ADVERTISEMENT

【開APP領取】免費換領麥當勞叔叔之家利是封及揮春

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務