宣萱親揭離巢TVB原因 自爆曾做第三者 與古天樂無feel難拍拖

宣萱早前接受宣萱接受陳志雲訪問，擔任商台節目《又係時候同一天講再見》嘉賓，從電影《尋秦記》、感情觀談到33 年演藝生涯的浮沉起跌，剖白當年離開TVB的原因，坦言因人事變動感覺「夾唔到」，自問無法勉強自己為工作取悅他人，便決定離巢。對於她與古天樂傳了多年的緋聞，雖然她大讚古仔重情義，但重申零愛情感覺，兩人僅屬「兄弟」。她又自爆曾在不知情下做了第三者，當得悉真相後斷然分手不回頭。訪問將於今日(2日)起，一連三集播出。

公然挑戰 TVB 高層：職業操守問題 陳志雲重提 1994 年宣萱與古天樂等在節目《K-100》公然挑戰 TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，原來當時身為TVB高層的他亦在場，宣萱笑言:「好多謝你冇雪我。」宣萱當年的率直敢言早前再度成為網民焦點，她解釋發言動機，「問題發發生嘅時候，自己人就會被人鬧，出面人(歌星)就會唔會被人鬧。」陳志雲回應指歌手一個騷僅一百元，不過宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」 剖白離巢原因 拒絶勉強取悅他人

問及離開 TVB 的原因，宣萱坦言：「好簡單,純粹成個運作方式，我覺得唔舒服。」她解釋以往在工作中認為只要有實力就會受到欣賞，但世界並非如自人所願。她補充指:「我會撇開你個人嘅性格同我夾唔夾，如果你啱做呢樣嘢，我都會揀你去做，我覺得咁樣係公平。」然而當工作需取悅不想取悅之人時，她自問無法做到:「原來可能要擦鞋，要 please一啲你唔想 please嘅人，咁我問自己得唔得？唔得。」宣萱強調關係講緣份，夾唔到便很辛苦：「我離開 TVB 係因為嗰陣時內部好多轉變，好多人事走咗,問啲新人嚟。以前嗰班係夾時，去到唔夾嘅時候，其實會有好多問題發生。我好憑感覺做嘢，我好注重開心，唔開心嘅，走。」

談古天樂兄弟情 ：我有事佢一定會幫 電影《尋秦記》近期掀起熱潮，宣萱與古天樂亦被封為「夢幻 CP」，陳志雲問為何她與古天樂「冇可能」。宣萱直言:「識咗三十幾年喇，我同佢拍《餐餐問宋家》識時，真係冇(愛情)感覺，好似兄弟。」陳志雲立即反問:「點解唔係姊妹呢?」宣萱笑言:「我覺得我似男仔性格多啲，佢又唔當我女人咁去看待，唔會對我呵護備至。」她形容古天樂是一個講得出做得到的人，亦十分了解自己:「我有事佢一定會幫我。」

對愛情隨緣 宣萱在《尋秦記》演的烏廷芳與琴清(郭羨妮飾)「共侍一夫」，她剖析角色心路歷程：「烏廷芳喺佢仲刁蠻嘅階段，我覺得佢都唔會接受，但經歷咗好多嘢之後，佢都要去接受。25 年之後已經係一家人，呢兩個人已經無分邊個係老婆，邊個係媽咪。」然而，現實中的宣萱則直言無法接受開放式關係：「梗係唔得，我唔可以分享!」若真的遇上類似情況，她會選擇退出成全對方。宣萱曾在不知情下成為別人感情中的「第三者」，由朋友提醒才得知真相，當下感到非常震驚。如今對愛情抱隨緣心態：「一個人其實都好 OK，最緊要啱。」她自認在感情上保守，從沒試過主動追求異性，但若感情不合，會主動提分手：「唔啱就唔好嘥大家時間。」

接拍《尋秦記》電影版 不問片酬 談及接演電影版《尋秦記》，宣萱自言當古天樂邀請時毫不猶豫就答應：「做！一定做！唔使諗！」她形容這是一代人的集體回憶：「《尋秦記》係一個好成功嘅電劇劇，係佢(古天樂嘅代表作，無乜電劇劇係可以轉做電影。仲要過咗 25 年之後，好似跟住大家成長，好似全香港、全世界睇過呢套電劇劇嘅人，一齊去行過呢條路，係始創嚟嘅。」她透露拍攝時沒問考量片酬:「嗰陣時佢哋搵我拍，我完全冇問過片酬，其實冇都會拍。」她解釋：「我知古天樂唔係剝削演員嘅人。如果其他人係 take it for granted，我就唔會咁啦!」問及有甚麼特別有趣或值得回憶的事，她分享:「第一眼見到歐瑞偉同阿滕(滕麗名)，現現場佢哋已經著晒古裝衫、整好晒頭，離遠一見到佢兩個，個感覺係親人，時空穿梭返去 25 年前，過咗好耐又唔係好耐，係屋企人嘅感覺。」

不記得拍過第三結局 電影票房成績亮眼，宣萱在公上映前未有預料，因多年的經驗已令她習慣無常，享受過程並盡了全力已足夠。雖然電影早於6年前完成拍攝，其後因疫情延遲上映，但她認為一切順其自然。宣萱透露電影拍下不少未曝光片段，包括家庭戲與動作戲，導演團隊正考慮剪輯成另一版本，視乎票房而定。對於古天樂指電影有「第三結局」，宣萱笑言不記得問拍過，當時後期補戲亦未有參與。至於續集的可能性，她認為取決於市場反應：「都係過票房！如果收得當然有機會，同埋要過天時地利人和。但今時今日拍電影考量好多，投資大、時機、感風險高、蝕本會好傷。」