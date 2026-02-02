佘詩曼回應與梁家輝新戲八年未上映變都市傳說 有望同杜琪峰合作

佘詩曼（阿佘）今日（2日）出席品牌新春活動，吸引接近300多名觀眾圍觀，人氣指數爆燈！阿佘接受訪問表示喜歡買金飾作為投資和收藏的用途。被問到新年會如何渡過，阿佘說：「會去行花市買緊蓮花，想行一個大運。（會買桃花？）通常都係一時時，唔會經常都買。其實我都係睇眼緣，我覺得好靚就會買。」阿佘認為買桃花不代表會有桃花運，並幽默表示：「我希望有人緣運多啲。」

講到新年會否相約梁業(肥仔)打麻雀，阿佘回應：「佢咁勁我實輸㗎！（肥仔會否讓賽？）好難呀！其實佢都有試過讓賽，食錯糊就俾一次機會。」被問到有指身家高達2億，阿佘直言：「我諗冇人會披露出嚟，留返俾我自己嘅秘密。」