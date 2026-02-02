熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-02 15:45
更新：2026-Feb-02 15:45

佘詩曼回應與梁家輝新戲八年未上映變都市傳說 有望同杜琪峰合作

佘詩曼（阿佘）今日（2日）出席品牌新春活動，吸引接近300多名觀眾圍觀，人氣指數爆燈！阿佘接受訪問表示喜歡買金飾作為投資和收藏的用途。被問到新年會如何渡過，阿佘說：「會去行花市買緊蓮花，想行一個大運。（會買桃花？）通常都係一時時，唔會經常都買。其實我都係睇眼緣，我覺得好靚就會買。」阿佘認為買桃花不代表會有桃花運，並幽默表示：「我希望有人緣運多啲。」

講到新年會否相約梁業(肥仔)打麻雀，阿佘回應：「佢咁勁我實輸㗎！（肥仔會否讓賽？）好難呀！其實佢都有試過讓賽，食錯糊就俾一次機會。」被問到有指身家高達2億，阿佘直言：「我諗冇人會披露出嚟，留返俾我自己嘅秘密。」

阿佘認為買桃花不代表會有桃花運。（娛樂組攝）

《正義女神Themis》會在今年播出

至於今年是否會以拍電影為目標，阿佘回應：「想同杜琪峰合作，等緣份睇吓有冇好劇本。」提到與梁家輝合作的電影《西伯利亞風雲》八年未上映，阿佘說：「因為有啲投資嘅問題要處理。（會否擔心變成都市傳說？）唔緊要，隨緣！」被問到新劇《正義女神Themis》何時播出，阿佘透露監製表示會在今年播出。

阿佘坦言對唱歌興趣不大。（娛樂組攝）

願意做馬德鐘演唱會嘉賓

提到馬德鐘早前透露開騷想邀請阿佘擔任演唱會嘉賓，阿佘笑言：「佢曾經有問過我，但咁啱我唔得閒，如果夾啱我就會去做嘉賓。」講到許多圈中朋友也會邀請阿佘做演唱會嘉賓，她直言：「其實我真係麻麻地㗎！因為我真係會好驚，我唔係唔鍾意搵我去做嘅人，我係對唱歌方面真係麻麻哋，盡量都會推。」

