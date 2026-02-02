大S逝世一周年 具俊曄堅守墓地拋下一句回應令人淚崩

台灣女星大S（徐熙媛）於去年2月2日病逝，自大S離世後，丈夫具俊曄至今仍未走出喪妻之痛，幾乎每天都會堅持去金寶山陪伴大S，風雨不改。今日是大S離世1周年，韓國KBS2《名人生老病死的秘密》製作團隊日前特別到台灣與具俊曄會面，具俊曄拋出的一句說話，令人心酸。

風雨不改 韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》日前特別到台灣拍攝，節目預告中，主持人張度練憶述工作人員在墓地遇上具俊曄的情況。具俊曄一如以往到幕前跪拜後，並拎出一部iPad 反覆播放他與大S的合照，一直靜靜凝視不發一語，背影落寞，畫面令人動容。

回應令人心酸 張度練表示拍攝當天一直在下雨，一度以為具俊曄不會出現，但沒想到他仍然準時到達，並淡淡的回應了：「我當然要來了，熙媛躺在那裏比我辛苦多了。」張度練透露往後的提問，具俊曄只能用眼淚回答，並轉述他本人所說，「現在不想讓任何人看到自己。」而張度練在講述與具俊曄會面的情況時，亦多次情緒崩潰落淚，需要一度暫停錄影，網民都紛紛留言表示非常擔心具俊曄日後的生活。

紀念雕像揭幕 另外，今天是大S離世1週年，她的紀念雕像也選在今天舉行揭幕儀式，據指小S、S媽及具俊曄等人都會到場見證。紀念雕像由具俊曄親自設計，而園區通往雕像共有9級階梯，排列的形狀為「S」形，因為具俊曄在韓文的發音是「九」，大S過去在腳踝上亦刺了「九」代表具俊曄。