Cheronna 感激陳穎欣陪伴人生多個低谷 自爆寫遺書讚頌對方

Cheronna 感激陳穎欣陪伴度過人生多個低谷，自爆寫遺書讚頌對方。

前女團Super Girls成員陳穎欣(Yanny)與拍拖9年音樂人陳考威(Gareth)上月拉埋天窗，一對新人飛抵澳洲在酒莊舉行田園風婚禮，邀請雙方親人及一班圈中好友見證人生重要時刻，星光熠熠;而陳穎欣昔日隊友蔡明思(Jessica)和吳嘉禧(Cheronna)則為新娘擔任姊妹，令Super Girls三位成員難得再度合體，掀起回憶殺。





大讚 陳考威 相隔兩星期多後，Cheronna於社交網貼出婚禮上多張絕密照，並發文分享感受，她直言整個婚禮都充滿愛 ，夢幻感覺至今仍然好像發夢一樣，她更讚新郎陳考威絕對是一位才子，雖然曾經被人質疑其才華和人品，背後被不少中傷，但一直堅持相信自己和音樂，Cheronna表示：「到今日，能夠娶到一個同佢同甘共苦嘅太太。陳考威，面對面我唔敢同你講（太肉麻），喺呢到講I am so proud of you ! 」



生命重要的人 Cheronna又指新娘陳穎欣是她生命一個好重要的人，「我生命入面有好幾次，令我覺得好彩有佢令我清醒，面對自己。佢每次同我傾偈，都會好好分析，用我最容易理解嘅方法去了解我面對嘅困難。係我人生幾次谷底，佢都會係到。」她續謂曾向對方表示，如果有一天選擇結束自己生命，一定會寫一封公開為遺書，為對方討回公道及讚頌她，「我都好似有講過，如果你死於非命，我都會死於非命，唔知係唔係因為咁，佢會時不時text我，我覺得佢係想試探我係咪安全女。」

全世界最靚 Cheronna談到在婚禮上不敢讓自己喝醉，因為希望每一件事都做得完美，「我想Yanny 同 Gareth好好享受佢地嘅Big Day。你地兩個好靚，係全世界最靚嘅人。我生命能夠有你地，見證你地幸福美滿，係我榮幸。I love you both」。