出版：2026-Feb-02 21:00
更新：2026-Feb-02 21:00

葉文輝率領新城義工隊參與慈善步行 范振鋒夫婦支持情緒支援服務

新城義工隊隊長葉文輝（啤梨）率領十多位同事浩浩蕩蕩出發

生命熱線「愛．喜．行」慈善步行暨園遊會 2026 昨日（1 日）順利舉行，活動以「用藝術表達愛」為主題，吸引大批市民攜同家人參與，新城廣播義工隊為善不甘後人，再度出動。義工隊由 MBO TV 台長兼義工隊隊長葉文輝（啤梨）親自領隊，率領新城廣播有限公司總經理（項目及商業事務）朱靜宜、新城財經台台長魏美珍、新城藝人經理人及項目總監范振鋒（阿范），以及 多位主持與員工，包括游莨維（Master Joe）等。一行十多位同事浩浩蕩蕩投入公益，氣氛融洽。阿范更帶同太太李思欣同行，夫婦檔拍拖做善事。

范振鋒與太太李思欣

阿范夫婦談情緒與相處之道

阿范表示現今社會壓力大，不少人遇到不如意時選擇沉默，因此提醒大家要主動關心身邊人：「如 果發現朋友突然少咗聯絡，不妨主動問候一下。」太太思欣亦分享心情調節心得：「如果太唔開心， 可以搵朋友傾下，或者停一停諗一諗，唔好越踩越深，只要鬆一鬆，好多事都會迎刃而解。」 談到夫妻間的磨擦，思欣笑言：「以前我會好 chur，但發現愈 chur 愈傷感情。依家會先停一停，等 大家冷靜，關係反而更好。」阿范則補充：「香港地方細，如果大家困喺細空間，火氣未散，不如落 街抖一抖，等情緒沉澱。」

啤梨呼籲大眾關注情緒健康

啤梨表示，每次新城義工隊出動都獲同事踴躍響應：「大家明明好忙，但都會放低工作報名參加，成 班人好似去旅行咁開心又有愛心，我真係好愛所有義工同事！」他亦呼籲市民多關心身邊受情緒困 擾的朋友或家人，如有需要可致電生命熱線尋求協助。 談到個人減壓方式，啤梨分享：「唔開心時，我會望海、聽歌。有時會搵朋友傾，但有時又唔想畀相 熟嘅人知，就會選擇搵陌生人傾訴。做節目時聽眾打嚟分享心事，能夠抒發、有人聆聽，好似生命 熱線咁，有專業意見，其實冇嘢係解決唔到。」

