格林美獎2026｜BLACKPINK成員Rosé任開場嘉賓 《Golden》成首奪獎K-pop作品

樂壇盛事《第68屆格林美音樂獎》（Grammy Awards）於美國時間2月1日晚在洛杉磯舉行，上周剛在香港啟德主場館開騷的韓國人氣女團BLACKPINK成員Rosé，成為史上首位入圍並在「格林美」表演的K-pop獨唱歌手，她與Bruno Mars以洗腦歌《APT.》為典禮掀序幕。不過，Rosé雖獲「年度作曲」、「年度歌曲」及「最佳流行合唱」3項提名，最終未能帶來零的突破，空手而回。而Netflix原創K-pop動畫《Kpop獵魔女團》的原聲歌曲（OST）《Golden》，繼上月獲得金球獎最佳原創歌曲後，再奪得格林美「最佳影視歌曲獎」（Best Song Written For Visual Media），成為史上首支獲在格林美獎的K‑pop歌曲。

天后Lady Gaga憑《Mayhem》贏得「最佳流行演唱專輯」，她聽到自己獲獎時即掩面痛哭，未婚夫Michael Polansky上前安慰，她上台即向Michael說「我愛你」，並感謝對方每日陪伴身邊，並與她合作製作得獎專輯。她分享得獎感言時，自言是唯一在錄音室的女性，「我知道有時當你和一群男人在錄音室裏時，可能會很難。因此，我敦促你永遠傾聽自己，永遠為你的想法而戰，為你的歌曲而戰，為自己而戰。」Kendrick Lamar賽前獲最多的9項提名，他勇奪「最佳饒舌專輯」、「饒舌歌曲」、「饒舌演出」、「旋律饒舌演出」及「年度製作」5個獎項，歷來共獲得27個獎，破了Jay-Z的25獎紀錄，成為格林美史上獲得最多獎的饒舌歌手。「年度歌曲」則由Billie Eilish憑《Wildflower》奪得，最佳新人由Olivia Dean捧走，最佳城市音樂專輯由Bad Bunny憑《Debí Tirar Más Fotos》贏得。