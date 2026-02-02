格林美獎2026｜BLACKPINK成員Rosé任開場嘉賓 《Golden》成首奪獎K-pop作品

樂壇盛事《第68屆格林美音樂獎》（Grammy Awards）於美國時間2月1日晚在洛杉磯舉行，上周剛在香港啟德主場館開騷的韓國人氣女團BLACKPINK成員Rosé，成為史上首位入圍並在「格林美」表演的K-pop獨唱歌手，她與Bruno Mars以洗腦歌《APT.》為典禮掀序幕。不過，Rosé雖獲「年度作曲」、「年度歌曲」及「最佳流行合唱」3項提名，最終未能帶來零的突破，空手而回。而Netflix原創K-pop動畫《Kpop獵魔女團》的原聲歌曲（OST）《Golden》，繼上月獲得金球獎最佳原創歌曲後，再奪得格林美「最佳影視歌曲獎」（Best Song Written For Visual Media），成為史上首支獲在格林美獎的K‑pop歌曲。
今屆第6度及最後一次由諧星Trevor Noah主持，歌手Sabrina Carpenter、Justin Bieber及Lady Gaga等有份演出。《Golden》今年共入圍4項格林美獎，奪走「最佳影視歌曲獎」，其餘3項提名為「年度歌曲」、「最佳流行重唱／團體演出」與「最佳混音錄音」。歌曲由動畫中虛構女團HUNTR/X演唱，實際演唱者為EJAE、Audrey Nuna與Rei Ami，歌曲由EJAE與Mark Sonnenblick、DO、24、TEDDY共同創作。Rei Ami激動表示：「這首歌叫《Golden》，我們真的拿到Golden Gramophone（金唱機，即指金色格林美獎座）！」24發表獲獎感言時表示，將這份榮譽獻給一直陪伴他們走過這段路程的導師、摯友、K-pop開拓者——TEDDY。《Kpop獵魔女團》在全球掀起熱潮，《Golden》一度登頂美國Billboard主要單曲榜「Hot 100」和英國官方排行榜單曲榜。
天后Lady Gaga憑《Mayhem》贏得「最佳流行演唱專輯」，她聽到自己獲獎時即掩面痛哭，未婚夫Michael Polansky上前安慰，她上台即向Michael說「我愛你」，並感謝對方每日陪伴身邊，並與她合作製作得獎專輯。她分享得獎感言時，自言是唯一在錄音室的女性，「我知道有時當你和一群男人在錄音室裏時，可能會很難。因此，我敦促你永遠傾聽自己，永遠為你的想法而戰，為你的歌曲而戰，為自己而戰。」Kendrick Lamar賽前獲最多的9項提名，他勇奪「最佳饒舌專輯」、「饒舌歌曲」、「饒舌演出」、「旋律饒舌演出」及「年度製作」5個獎項，歷來共獲得27個獎，破了Jay-Z的25獎紀錄，成為格林美史上獲得最多獎的饒舌歌手。「年度歌曲」則由Billie Eilish憑《Wildflower》奪得，最佳新人由Olivia Dean捧走，最佳城市音樂專輯由Bad Bunny憑《Debí Tirar Más Fotos》贏得。
「第68屆格林美頒獎禮」部分得獎名單
年度歌曲：《Wildflower》Billie Eilish
年度製作：《Luther》Kendrick Lamar featuring SZA
年度專輯：《Debí Tirar Más Fotos》Bad Bunny
最佳新人：Olivia Dean
最佳流行演唱專輯：《Mayhem》Lady Gaga
最佳流行獨唱演出：《Messy》Lola Young
最佳流行合唱：《Defying Gravity》Ariana Grande及Cynthia Erivo
最佳電子/跳舞專輯：《Eusexua》FKA twigs
最佳搖滾專輯：《Never Enough》Turnstile
最佳搖滾歌曲：《As Alive as You Need Me to Be》Nine Inch Nails
最佳金屬搖滾演出：《Birds》Turnstile
最佳搖滾演出：《Changes》Yungblud
最佳饒舌專輯：《GNX》Kendrick Lamar
最佳旋律饒舌演出：《Luther》Kendrick Lamar featuring SZA
最佳饒舌歌曲：《TV Off》Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay
最佳R&B專輯：《Mutt》Leon Thomas
最佳R&B歌曲：《Folded》Kehlani
最佳視覺媒體歌曲：《Kpop擸魔女團》-《Golden》