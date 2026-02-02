金多寶｜翁子光深受古天樂電影精神影響首結片緣 許冠文蔡卓妍重量級客串陣容曝光

由MIRROR成員呂爵安（Edan）、鍾雪瑩、金燕玲、李尚正、楊詩敏（蝦頭）等合演的賀歲喜劇《金多寶》，重量級客串陣容曝光，包括許冠文(Michael)、古天樂、鮑起靜、蔡卓妍、陳輝虹等。首次執導賀歲片的翁子光親自揭露選角原因，其中古天樂更是首度結片緣，翁導形容古老闆是香港電影精神的象徵，自言只是跟在他後面奔跑的電影工作者。至於曾在《風再起時》合作的許冠文，翁導則封為香港演員的符號，並透露電影的結局正是出於Michael的建議。電影將於2月13日(年廿六)上映。

金燕坽在《金多寶》演家庭中殿堂級的母親角色，而她的丈夫一角同樣需具份量與親切感，因此電影中林氏一家的「隱藏大boss」，就是一位精神支柱般的爺爺角色，翁導透露：「呢個角色非許冠文莫屬！」二人曾在《風再起時》合作過，更為Michael摘下金像獎最佳男配角獎項。翁導認為：「自從《破·地獄》後，許冠文經已成為新一代觀眾心目中香港「戲骨」的代表。即使年輕一代未必熟悉佢早年嘅《半斤八兩》或者《摩登保鏢》，但係今日一提到許冠文，大家會即刻聯想到『呢個就係爺爺』嘅感覺。佢絕對係香港演員嘅一個符號。」翁導更透露，Michael雖然是特別客串，但仍相當緊張電影，開拍前多次與翁導討論劇本，現在既溫暖感人而又驚喜的結局，正是由Michael建議，而翁導亦享受與Michael就故事上的討論。

原來翁子光經常跟古天樂私下討論香港電影的現況，獲對方一口答應客串演出，對他來說象徵對香港電影精神的支援與扶持，亦成就二人首度正式結片緣的機會。翁導形容，「古天樂唔單只係演員，更加係全面嘅電影人。」他自言是「跟著古天樂後面奔跑」，希望為香港電影努力，之前有人紛紛猜測借錢給翁導演開拍《正義迴廊》的K先生正是古天樂，翁也揚言今次《金多寶》回收及盈利一定會放在日後自己公司出品的電影，持之以恆令香港電影繼續發光發熱。至於蔡卓妍(阿Sa)亦是翁導一直期待在喜劇上合作的演員，感激阿Sa在百忙之中抽時間客串，而其他重量級演員，如鮑起靜及陳輝虹等，早已是朋友或圈內友好，他們的加入帶來親和力與無可取代的親切感。翁子光強調，選角過程意外順利：「因為呢班演員本身就係觀眾「有感覺」嘅人，無論網絡世界或者日常，都令人覺得熟悉而溫暖。好似張錦霞，帶來強烈親切感，縮短了與觀眾的距離。」

提到今次自資拍攝電影，翁導不諱言當下香港電影處於低谷，觀眾習慣短劇、不看長片，但他的想法卻是：「衰到貼地就要拍！」他不希望唱高調口號，希望用作品表現這份精神：「香港觀眾永遠喜歡睇香港電影，只要拍得好，佢哋就會入場支持，好似《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》證明咗呢樣野。」電影以家庭為核心，以喜劇、輕鬆節奏包裝，卻隱藏對時代的憂慮、回憶與思念；同時獲多位資深並具代表性的演員加盟，旨在營造觀眾熟悉的親切感，目的是讓觀眾輕鬆入場、看完開心，同時感受到創作者的心意，回應當下香港電影業的現況。