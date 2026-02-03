熱門搜尋:
出版：2026-Feb-03 09:30
更新：2026-Feb-03 09:30

曾比特專訪｜沉寂多年再出發 不說舊東家惡言 與英皇簽約是緣分

20260106lcchow Mike曾比特專訪3

曾比特入行以來代表作《我不如》唱至街知巷聞，參加《聲生不息》爆紅，但不知何故很多時舊公司沒有任何安排「食住上」。(周令知攝)

曾比特(Mike)予人印象最深是爆炸頭，憑《聲生不息》在內地闖出名堂，以及他與舊東家的關係。不少樂迷認為Mike原本可以發展得更好，然而舊公司的關係，令他的發展停濟不前。自傳出簽約英皇以來，他的fans最期待英皇能為他追回昔日的時間，好好打造他。對於舊公司，Mike表示已經發生，只好接受，當下自己的能力不足，未能改變；如今轉身成為英皇歌手，在訪問裡，Mike多次提到最開心的是可向公司表達想法，或多或少反映過去的他身處孤立無援的情境。但如他的新歌《雪出過未來》歌詞︰「超級痛苦 但絕對撐得住」。

20260106lcchow Mike曾比特專訪6

曾比特未有因為過去經歷，選擇自組公司，而是選擇英皇簽約。(周令知攝)

無法改變只好接受

《雪出過未來》是他以英皇歌手身份的頭炮作，不是談情說愛的K歌，而是訴說過去自己的感受，他直言希望憑歌曲讓大家明白堅持是很重要。堅持的確是重要，但也要有支援及運氣。Mike過去有的是運氣，但卻沒有太多支援，在《聲生不息》迎來人生一個小高峰，奈何沒有任何後續，更被定型為「翻唱歌手」。他說︰「當時公司叫我參加，大家都冇諗過之後發生嘅事，呢個節目係一個形式，但個人希望係以一些原創作品、屬於曾比特的作品讓人認識。比較遺憾節目之後回到香港，大家都問『曾比特去咗邊呢？』其實粉絲都擔心，因為我都真係一段好長時間靜落嚟，佢哋都好想我有多啲作品、節目、曝光，有啲嘢真係唔到我控制，亦都冇辦法。自己可以做就係管理好自己，有時真係嗰個moment就發生，冇得講返之前係點，只好接受。」

曾比特拍MV遭同事瘋狂恥笑 有限演技被沉重打擊

曾比特今年第一首派台作品《雪出個未來》上架。

是一場緣分

問到可曾因為跟舊公司的合作，令他當獨立歌手不再簽約，他直認完約之後，有思考未來應該要怎做，「簽大公司係一條路，做獨立歌手就好似易啲，自己控制多啲，但做人唔可以淨係諗好處，都要諗壞處。如果獨立歌手，就要發多啲力，當我淨係識唱歌時，仲要兼顧唱歌以外運作嘅事，我真係唔太識。自己都有諗過係咪唔啱做歌手，做返唱歌老師，但我知道一定會後悔。之後就係緣分，認識咗Mani(霍汶希)。」

跟霍汶希認識是在完約之後一場偶遇，他形容是「好有趣緣分」。他指在一些私人場合碰到面，大家互相交談，理念很相近，慢慢談到工作，對方給予很多信心，大家很想一齊衝，於是促成合作。問到會否覺得再簽公司是一場賭博，他自言任何決定也可以是賭博，而自己又不太會管理社交平台、工作；當有一個人跟自己傾，如何一齊去做，就促成他去簽約。

20260106lcchow Mike曾比特專訪17 20260106lcchow Mike曾比特專訪18 20260106lcchow Mike曾比特專訪15 20260106lcchow Mike曾比特專訪16

簽約一刻曾猶豫

他坦言有一刻腦海閃過不少顧慮、擔憂，思索了片刻，直至簽約後開了一個小會議，才真正令自己定下來。他說︰「喺呢個會，大家都喺度揀demo，之前未試過揀demo各樣，第一次發覺音樂類型上係可以選擇，我可以有自己想法俾大家知，因為有溝通。我係幾鍾意啲rock類型，好慶幸可以表達到，而且做歌嘅時候，我嘅參與度好高！」當Mike訴說跟英皇合作時的點滴，感受到他的喜悅，他認為藝人跟公司是雙向的，大家有不同觀點，但可從中找到一個平衡，而這些是他過去從來沒有的感受。

20260106lcchow Mike曾比特專訪1 20260106lcchow Mike曾比特專訪10 20260106lcchow Mike曾比特專訪12

感恩過去

Mike2019年參加《全民造星II》而入行，儘管舊公司的安排令他過去年的發展平平無奇，但他覺得最重要是不要後悔及遺憾，他也感激跟舊公司的緣分。他說︰「我都想多謝舊公司，無佢哋簽我，我都唔會坐喺度同大家做訪問，呢個好緊要。可能去到某個位，大家都要成長，有一個新地方令自己有新嘅覺悟、進步。喺呢個moment可能係對自己一個新挑戰，有新嘅鍛煉。最重要做決定時，會唔會令自己後悔同遺憾。」

早前Mike以英皇歌手舉行一次戶外個唱，過百fans冒住寒冬支持自己，最終他亦不禁落淚。他表示與過去的經歷無關，而fans可以跟他面對面接觸，是Mike一嚮往已久的事，等足多年終可重新出發，盼他流的是開心的眼淚。

PHOTO 2026 01 24 09 24 42 PHOTO 2026 01 24 09 24 55 PHOTO 2026 01 24 09 24 47 PHOTO 2026 01 24 09 24 34 PHOTO 2026 01 24 09 20 46

