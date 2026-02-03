曾比特專訪｜沉寂多年再出發 不說舊東家惡言 與英皇簽約是緣分

曾比特(Mike)予人印象最深是爆炸頭，憑《聲生不息》在內地闖出名堂，以及他與舊東家的關係。不少樂迷認為Mike原本可以發展得更好，然而舊公司的關係，令他的發展停濟不前。自傳出簽約英皇以來，他的fans最期待英皇能為他追回昔日的時間，好好打造他。對於舊公司，Mike表示已經發生，只好接受，當下自己的能力不足，未能改變；如今轉身成為英皇歌手，在訪問裡，Mike多次提到最開心的是可向公司表達想法，或多或少反映過去的他身處孤立無援的情境。但如他的新歌《雪出過未來》歌詞︰「超級痛苦 但絕對撐得住」。

無法改變只好接受 《雪出過未來》是他以英皇歌手身份的頭炮作，不是談情說愛的K歌，而是訴說過去自己的感受，他直言希望憑歌曲讓大家明白堅持是很重要。堅持的確是重要，但也要有支援及運氣。Mike過去有的是運氣，但卻沒有太多支援，在《聲生不息》迎來人生一個小高峰，奈何沒有任何後續，更被定型為「翻唱歌手」。他說︰「當時公司叫我參加，大家都冇諗過之後發生嘅事，呢個節目係一個形式，但個人希望係以一些原創作品、屬於曾比特的作品讓人認識。比較遺憾節目之後回到香港，大家都問『曾比特去咗邊呢？』其實粉絲都擔心，因為我都真係一段好長時間靜落嚟，佢哋都好想我有多啲作品、節目、曝光，有啲嘢真係唔到我控制，亦都冇辦法。自己可以做就係管理好自己，有時真係嗰個moment就發生，冇得講返之前係點，只好接受。」

是一場緣分 問到可曾因為跟舊公司的合作，令他當獨立歌手不再簽約，他直認完約之後，有思考未來應該要怎做，「簽大公司係一條路，做獨立歌手就好似易啲，自己控制多啲，但做人唔可以淨係諗好處，都要諗壞處。如果獨立歌手，就要發多啲力，當我淨係識唱歌時，仲要兼顧唱歌以外運作嘅事，我真係唔太識。自己都有諗過係咪唔啱做歌手，做返唱歌老師，但我知道一定會後悔。之後就係緣分，認識咗Mani(霍汶希)。」 跟霍汶希認識是在完約之後一場偶遇，他形容是「好有趣緣分」。他指在一些私人場合碰到面，大家互相交談，理念很相近，慢慢談到工作，對方給予很多信心，大家很想一齊衝，於是促成合作。問到會否覺得再簽公司是一場賭博，他自言任何決定也可以是賭博，而自己又不太會管理社交平台、工作；當有一個人跟自己傾，如何一齊去做，就促成他去簽約。

簽約一刻曾猶豫 他坦言有一刻腦海閃過不少顧慮、擔憂，思索了片刻，直至簽約後開了一個小會議，才真正令自己定下來。他說︰「喺呢個會，大家都喺度揀demo，之前未試過揀demo各樣，第一次發覺音樂類型上係可以選擇，我可以有自己想法俾大家知，因為有溝通。我係幾鍾意啲rock類型，好慶幸可以表達到，而且做歌嘅時候，我嘅參與度好高！」當Mike訴說跟英皇合作時的點滴，感受到他的喜悅，他認為藝人跟公司是雙向的，大家有不同觀點，但可從中找到一個平衡，而這些是他過去從來沒有的感受。

感恩過去 Mike由2019年參加《全民造星II》而入行，儘管舊公司的安排令他過去幾年的發展平平無奇，但他覺得最重要是不要後悔及遺憾，他也感激跟舊公司的緣分。他說︰「我都想多謝舊公司，無佢哋簽我，我都唔會坐喺度同大家做訪問，呢個好緊要。可能去到某個位，大家都要成長，有一個新地方令自己有新嘅覺悟、進步。喺呢個moment可能係對自己一個新挑戰，有新嘅鍛煉。最重要做決定時，會唔會令自己後悔同遺憾。」 早前Mike以英皇歌手舉行一次戶外個唱，過百fans冒住寒冬支持自己，最終他亦不禁落淚。他表示與過去的經歷無關，而fans可以跟他面對面接觸，是Mike一嚮往已久的事，等足多年終可重新出發，盼他流的是開心的眼淚。