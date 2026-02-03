彭羚賀57歲生日做運動自勉 高難度拉筋動作柔軟度極高

彭羚與林海峰結婚後育有兩女林泳及林清，自此她便淡出樂壇，一直專注照顧家庭，甚少公開亮相，生活變得非常低調。彭羚近年不斷增值自己，已考獲禪柔運動導師牌。彭羚昨日（2日）踏入57歲生日，她在社交平台上載一條經過剪輯的運動短片，記錄了過去的日子堅持做運動鍛鍊身體，展現高難度拉筋動作柔軟度極高。

圈中好友留言送上生日祝福 彭羚發文以英文寫上：「Investing in how I’d like to feel tomorrow .To those who have been a part of this journey with me this past year, let’s keep inspiring one another and grow stronger together。（感謝過去一年陪她走過這段旅程的朋友，讓我們繼續互相激勵，攜手成長。）」另外她亦有寫上一系列自勉的字句：「一年一度為自己打打氣」、「今日唔做幾時做」、「好好珍惜每一天」、「好好享受練習過程」、「練練下就會得」、「儲儲下就會有。」

貼文一出，圈中好友林嘉欣、謝安琪和吳雨霏等亦有留言送上生日祝福，另外網民則留言表示相當懷念彭羚活躍樂壇的時光，並寫上：「當年你選擇退出的時候，心裏萬分不捨，如今看來，反而滿懷慶幸！」