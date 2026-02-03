熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Feb-03 11:00
更新：2026-Feb-03 11:00

彭羚賀57歲生日做運動自勉 高難度拉筋動作柔軟度極高

分享：
046d7571 6176 43df 8f1f 77a87c46f481

彭羚早前與老公林海峰曾赴英國探好友Wyman。

adblk4

彭羚與林海峰結婚後育有兩女林泳及林清，自此她便淡出樂壇，一直專注照顧家庭，甚少公開亮相，生活變得非常低調。彭羚近年不斷增值自己，已考獲禪柔運動導師牌。彭羚昨日（2日）踏入57歲生日，她在社交平台上載一條經過剪輯的運動短片，記錄了過去的日子堅持做運動鍛鍊身體，展現高難度拉筋動作柔軟度極高。

E7dcf8d4 fe6f 49a0 bdb1 e335071c40c1

彭羚昨日（2日）踏入57歲生日，她在社交平台上載一條經過剪輯的運動短片，展現高難度拉筋動作柔軟度極高。

圈中好友留言送上生日祝福

彭羚發文以英文寫上：「Investing in how I’d like to feel tomorrow .To those who have been a part of this journey with me this past year, let’s keep inspiring one another and grow stronger together。（感謝過去一年陪她走過這段旅程的朋友，讓我們繼續互相激勵，攜手成長。）」另外她亦有寫上一系列自勉的字句：「一年一度為自己打打氣」、「今日唔做幾時做」、「好好珍惜每一天」、「好好享受練習過程」、「練練下就會得」、「儲儲下就會有。」

adblk5

貼文一出，圈中好友林嘉欣、謝安琪和吳雨霏等亦有留言送上生日祝福，另外網民則留言表示相當懷念彭羚活躍樂壇的時光，並寫上：「當年你選擇退出的時候，心裏萬分不捨，如今看來，反而滿懷慶幸！」

A1cab55a 90ca 48b0 b033 56954c7e9109 Dceb7895 f24e 4083 9e82 0269da5201ce Cf963517 955d 4a15 9fbc d9792b3decd9 Dc3b32fc f218 4947 b983 65b85c0fb000 Ac7db5c3 e5d9 4c99 a923 6544d1f9e28a 3eb4ec38 02bb 4a23 9ddd 0610988d2c2a

ADVERTISEMENT

【開APP領取】免費換領麥當勞叔叔之家利是封及揮春

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務