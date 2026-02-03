游學修訴心事談封殺 接伯樂電話指有誤會 珍視ViuTV提攜

游學修早前出席Tyson Yoshi新歌《1994前傳 - 追 CHASING THE WIND》微電影首映禮，鬧出疑被ViuTV及Viu1hk封殺風波，ViuTV及Viu1HK未有採訪他，連花絮片段都裁走他。阿修曾在社交平台連環發出story，包括將Viu1娛樂頻道的報道貼文「倒轉」分享，並四出留言引起關注，疑似表逹被無視冷待的不滿。展開一輪攻勢後，才改變態度，在Threads留言：「攰了，唔玩了。本來已經完全放低呢啲嘢…祝你哋咁多位以後一帆風順，我疊埋心水加入jife，星期一見」。

藉《進擊的巨人》剖白心情 昨晚(2日)游學修為休假的床哥「頂更」，於JFFT開「修寶心事台」直播，高峰期有逾3萬名觀眾觀看。一開台已有不少留言提及「Viu」，起初他未有正面回應，藉動畫《進擊的巨人》主角艾倫的糾結表達個人心境，「我依家心路歷程伴隨劇情，同艾倫一樣商討緊係咪發動地鳴（毀滅世界級攻擊手段），係咪要做咁多嘢對大家都唔好，但總之暴力就係唔啱啦。」其後阿修接call聽觀眾講心事，被問到疑似封殺事件，阿修表明：「今晚冇『地鳴』，唔會開戰，想聽開戰嘅就可以走先。」他談到ViuTV時剖白道，「一句講晒，我發源地。」並透露老友何啟華(阿Dee)是關鍵人物。

獲伯樂楊尚友引薦 自編自導自演的《仇老爺爺》 接著，他按心事台慣例，以黑畫面與變聲訴心聲，化身「神秘人阿J」分享，「知大家都好錫阿修，阿修都好錫大家。佢(阿修)想講，始終呢個電視台都係佢好重視嘅一個地方，所以呢幾日佢有啲唔開心，但佢話有樣嘢好重要，佢仲未好似而家咁風靡萬人，咁名成利就、受萬人擁愛，仲係一個醜小子，呢個電視台已經畀機會佢。佢成日話自己喺2015、2016嘅時候，佢覺得自己醜樣、好幼嫩、同埋成日失言，但呢個時候，有個電視台畀機會佢。」游學修感謝ViuTV給予機會拍開台劇《#綠豆》，之後拍《三一如三》，並認識了廚師Christian Yang楊尚友，為他引薦給電視台，讓當時籍籍無名的他有機會開拍20集自編自導自演的《仇老爺爺》，「當時嘅ViuTV非常之好，俾咗機會佢拍第一套劇，阿修當時冇拍過電影、冇拍過電視、冇自己channel，大家都質疑佢做唔做到，但呢個電視台俾機會佢拍成廿集嘅作品。依家佢都仲口響響拍嘢，但其實都未超越到呢個劇集。」。

籲停止「地鳴」 封殺風波發生後，當年給予機會的前輩亦有主動致電關心，「佢話有啲誤會喺入面，所以修仔覺得不如唔好地鳴，修仔仲想同大家講，其實佢搞咁多嘢，都只係想『𢯎』撈啫。只要有機會，佢就會捉住。所以既然呢一位前輩有呢個溝通後，修仔都想為自己講過嘅嘢，令身邊擔心佢嘅人唔使驚，阿修喺大廳。你哋唔好再鬧喇，如果為咗修仔好，記住佢都係想『𢯎』撈㗎。」他坦言之前的行為源於傷心，經過溝通和感恩後，個人有了反思。

自言懂分寸 接著他以游學修真身回應：「身邊好多人都話擔心我，threads有人成立關注我精神健康咩剩，呢兩年嚟自己好多嘢都成長咗，知道分寸喺邊，有冇唔開心？係有唔開心，但頭先阿J講嘅都係我真心話。呢位前輩同我通咗電話，真係由我當日拍電視劇開始，佢絕對冇任何需要俾機會我嘅情況下，俾機會我演出，亦俾機會我拍咗我第一部電視劇《仇老爺爺》，呢位前輩我好重視，之後試當真開騷、搞舞台劇我都有邀請呢位前輩嚟睇，我好重視自己嘅『根』，好需要歸屬感，喺JFFT、試當真都好，HOY TV話搵我做訪問我都好多謝HOY TV，我自己好重視呢啲嘢，我會記得，所以前輩有呢啲關心好足夠。」阿修自言沒做甚麼，只是留言，希望支持者停止攻擊，「希望盡快喺黃Viu嘅訪問度見到大家。」

預告出席《金多寶》首映 游學修自言在休息期沒出席行內的首映、演唱會，但曾在《看我今天怎麼說》合作的好友鍾雪瑩，與MakerVille藝人呂爵安(Edan)合演的賀歲電影《金多寶》，將於周日(8日)舉行首映禮，阿修透露將會現身支持，「我就去首映禮搵主角影相！然後我希望到時喺Viu嘅訪問見到大家！」由於早前他一度將Threads頭像換成「生氣」的「生啤」（ViuTV吉祥物），「啲人話要送『生氣』(ViuTV吉祥物之一)，到時首映見，支持鍾雪，同Edan。」他笑言會揸住生啤入鏡，支持ViuTV。

缺演出機會 感激提攜 在歷時4小時的直播尾聲，游學修重申提及ViuTV的說話都是真心話，「呢幾日心情唔係咁好，係真嘅；頭先話希望件事過去，都係真心嘅，我頭先話我感恩呢個台俾機會我，都係真心嘅。香港有幾多個電視台啫？我哋呢一輩人最缺就係演出機會，佢都的而且確畀我拍咗第一部電視劇，好開心㗎嗰時有得演《綠豆》，到《三一如三》擔正，亦真係咁，我記得金生、魯生嚟探班，就係金生拉住魯生，就講話『Christian話呢個𡃁仔阿修有嘢想拍』，就咁樣開始，有咗《仇老爺爺》，所以我好鍾意呢個台。」他指自己前幾天確實有留過一些言，但之後已沒再助攻叫大家攻擊該台，亦希望支持者停止，誠懇表示：「如果真係錫我就由佢啦，希望有我出現嘅地方大家仲會嚟睇，冇我出現嘅地方大家仲記得我。」