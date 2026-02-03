Janice Man文詠珊曼谷遭捕獲 素顏驚艷網民：真的是氣質美女

37歲的「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張照片，無預警下宣布已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被Janice Man素顏狀態驚艷。

網民在小紅書上載與文詠珊嘅合照，並留言話：「我的獲獎感言：感謝延誤！延誤3h在機場蹲在門口熱的滿頭大汗，忽然看見旁邊一個美女從車上下來！非常瘦非常白非常漂亮！！即使是素顏也是和普通人有壁的大美女！！仔細一看！！文詠珊！！！想合照的心讓我偷偷摸摸的在值機口等待她完成登機報到，太温柔了非常平易近人！！非常爽快的答應了我們合影的請求！！太美了，太曼妙了，其實在前天尚泰賣香水的時候她就在我旁邊買！！我老公一直推我問我是不是文詠珊，我說明星身邊會有很多人吧怎麼可能會是她！就走掉了！！可惜沒有合影！！還好又遇到了！！！上天給了我第二次機會珍惜，文詠珊我們喜歡你！！」