娛樂
出版：2026-Feb-03 13:28
更新：2026-Feb-03 13:28

五月天今年提早3月之約 宣布再度攻啟德主場館開騷4場

五月天今年3月度攻啟德主場館，宣布開騷4場。

五月天去年帶着「#5525 回到那一天」主題的25周年巡迴演唱會，首度於香港新落成的地標啟德主場館舉行了四場香港站演唱會，跟十多萬的粉絲履行了「五月之約」，歡呼聲尖叫聲震撼啟德。

重返起點台中開唱

踏入2026年，五月天繼續履行承諾，跟歌迷於香港再度相聚，而且比原定的5月更早，今天主辦方正式宣布，五月天將第二度超前相聚，於3月份重臨香港，與歌迷應約，並延續「#5525回到那一天」的主題，提早跟歌迷重温去年的精彩難忘時刻，再和歌迷互動著那說不盡、唱不完，25年來相互間的點點滴滴。

五月天今次巡迴演唱會香港站將於202632425日及32728日，空降啟德主場館，票價分別為港幣HK$1,855HK$1,555HK$1,355HK$1,155HK$955HK$ 755HK$ 555，公開發售日期將稍後公布。2026年伊始，亦即將踏入馬年，五月天依然驛馬星高照，從1月初重返起點台中開唱，接力馬來西亞，春暖花開的3月，便返場啟德主場館。到時香江將會再現全城五月天的歌聲和踪影，與五月天來場特別的春日之約！

2026 MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG

演出日期: 202632425日及32728

地點:啟德主場館

演出時間:晚上7

票價: 港幣HK$1855 / HK$1555 / HK$ 1355/ HK$1155 / HK$955 / HK$ 755/ HK$ 555

2026 MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG

