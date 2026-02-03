熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-03 15:45
更新：2026-Feb-03 15:45

穿PRADA的惡魔2｜原班人馬華麗回歸 三大巨星再掀時尚風雲 (有片)

螢幕擷取畫面 2026 02 03 140644

《穿PRADA的惡魔2》安排2026年4月30日香港上映。

集時尚與喜劇一身的殿堂級電影《穿PRADA的惡魔》(The Devil Wears Parda)，首集於2006年上映後引爆全球高級時尚熱潮，勁收3.26億美元票房之餘，女主角梅麗史翠普(Meryl Streep)更獲封金球獎影后(音樂及喜劇類)。而作品不但創下現象級話題，更成功奠定其不朽經典地位。《穿PRADA的惡魔2》由宣布開鏡到拍攝期間，已引發一眾傳媒、粉絲在紐約及米蘭街頭追星，如編劇Aline Brosh McKenna所講：「我們都知會有很多觀眾感興趣，但我從未見過這麼多人會來到片場！」

螢幕擷取畫面 2026 02 03 140608 螢幕擷取畫面 2026 02 03 141055 螢幕擷取畫面 2026 02 03 140716

片場感動一刻

《穿PRADA的惡魔2》安排2026年4月30日香港上映，最新官方預告重磅發布，預告中昔日小助理沙安蒂重踏《Runway》雜誌辦公室，即受到裴美蘭奄尖聲悶嘲諷，又被Emily尖酸反撃，剎那勾起無限首集回憶。兩位女主角接受外媒專訪時難掩興奮，梅麗史翠普笑言重拾角色像翻舊衣櫃：「Oh，唔知呢件仲fitfit？」安妮夏菲維(Anne Hathaway)更分享片場感動一刻：「片場對講機突然響起『Miranda 嚟緊！』，然後Miranda在我前面大概50呎的走廊出現，回憶馬上好似洪水湧回來，好像回到我22歲的時候，感覺超現實。」

 名人超模客串

《穿PRADA的惡魔2》以原班人馬回歸，除了導演大衛法蘭高(David Frankel)、編劇Aline Brosh McKenna再度聯手，戲中最重要的三大女主角：梅麗史翠普、安妮夏菲維、艾美莉賓特(Emily Blunt)亦會華麗合體，再度展惡鬥！而除了上集的史丹利杜斯(Stanley Tucci)都會參演外，新加入的演員還有華裔女星劉玉玲(Lucy Liu)、《天能》(Tenet)男星簡尼夫班納(Kenneth Branagh)、及大熱美劇《性愛自修室》(Sex Education)女星施蒙艾絲莉(Simone Ashley)，加上一眾人氣爆燈的名人、超模客串其中，令全球影迷大呼期待。

02Amech CERULEAN Teaser2 4x5 IG HK.jpg 09mech CERULEAN Meryl 4x5 IG HK.jpg 07mech CERULEAN Anne 4x5 IG HK.jpg 08mech CERULEAN Emily 4x5 IG HK.jpg 10mech CERULEAN Stanley 4x5 IG HK.jpg

