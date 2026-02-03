穿PRADA的惡魔2｜原班人馬華麗回歸 三大巨星再掀時尚風雲 (有片)

集時尚與喜劇一身的殿堂級電影《穿PRADA的惡魔》(The Devil Wears Parda)，首集於2006年上映後引爆全球高級時尚熱潮，勁收3.26億美元票房之餘，女主角梅麗史翠普(Meryl Streep)更獲封金球獎影后(音樂及喜劇類)。而作品不但創下現象級話題，更成功奠定其不朽經典地位。《穿PRADA的惡魔2》由宣布開鏡到拍攝期間，已引發一眾傳媒、粉絲在紐約及米蘭街頭追星，如編劇Aline Brosh McKenna所講：「我們都知會有很多觀眾感興趣，但我從未見過這麼多人會來到片場！」

片場感動一刻 《穿PRADA的惡魔2》安排2026年4月30日香港上映，最新官方預告重磅發布，預告中昔日小助理沙安蒂重踏《Runway》雜誌辦公室，即受到裴美蘭奄尖聲悶嘲諷，又被Emily尖酸反撃，剎那勾起無限首集回憶。兩位女主角接受外媒專訪時難掩興奮，梅麗史翠普笑言重拾角色像翻舊衣櫃：「Oh，唔知呢件仲fit唔fit？」安妮夏菲維(Anne Hathaway)更分享片場感動一刻：「片場對講機突然響起『Miranda 嚟緊！』，然後Miranda在我前面大概50呎的走廊出現，回憶馬上好似洪水湧回來，好像回到我22歲的時候，感覺超現實。」

名人超模客串 《穿PRADA的惡魔2》以原班人馬回歸，除了導演大衛法蘭高(David Frankel)、編劇Aline Brosh McKenna再度聯手，戲中最重要的三大女主角：梅麗史翠普、安妮夏菲維、艾美莉賓特(Emily Blunt)亦會華麗合體，再度展惡鬥！而除了上集的史丹利杜斯(Stanley Tucci)都會參演外，新加入的演員還有華裔女星劉玉玲(Lucy Liu)、《天能》(Tenet)男星簡尼夫班納(Kenneth Branagh)、及大熱美劇《性愛自修室》(Sex Education)女星施蒙艾絲莉(Simone Ashley)，加上一眾人氣爆燈的名人、超模客串其中，令全球影迷大呼期待。