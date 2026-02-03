非常檢控觀｜梁超怡含笑復仇眼神演技獲讚 阮浩棕揭吳子冲暱稱

新劇《非常檢控觀》昨晚（2日）劇情除繼續圍繞「殺戮試場」單元，還全盤揭出了包專員（馬德鐘飾）與王頌星（陳煒飾）「狗血式」恩怨情仇。阮浩棕與子冲私底下感情相當要好，二人於2023年首度合作《靈戲逼人》時，已因年紀一樣兼志趣相投，在劇中擦出超強火花，獲封新一代HeHe CP！ 如今二人來到《非常檢控觀》關係更進一步，由沙煲兄弟升呢「真‧兄弟」，並齊齊獲策封「高顏值兄弟控」。阮浩棕及吳子冲受訪時，笑言私下相處亦相當肉麻，阮浩棕更自揭二人私密「暱稱」：「我叫子冲做BB，子冲就叫我做Baby嘅。」

梁超怡演年青版陳煒 有「翻版孫藝珍」之稱的超怡，是2022年港姐季軍，並同時奪得「最上鏡小姐」及「最佳口才獎」，演藝潛力不容忽視。昨晚超怡除憑初戀般的甜美笑容、優美的芭蕾舞姿俘虜網民心，還憑躍進演技搶焦！在年青仁返望探望已婚星智一幕，梁超怡挺著肚子掛著笑容、卻滿是挑釁及不甘的眼神演得恰到好處，配以子冲及阮浩棕重重的無奈、失望、哀愁及滿滿的震撼的演繹。 超怡受訪時透露，自己在相關場口原本演得不太好，幸好監製林志華（阿Lam）在場用心指導，令她更能清楚掌握角色當時心情的複雜度：「阿Lam畀咗好多貼士我，好多謝佢教我應該點樣帶住又愛又恨，但又想報復嘅心情去食呢餐飯。」談到飾演煒哥童年，超怡透露二人雖然近乎零同場機會，但煒哥事前有溫提她放心演回自己便可：「煒哥教我唔需要模仿佢，因為呢個角色嘅年青同成年版心路歷程上好大分別，佢叫我演番一個單純同甜美嘅女仔就得。」