朱敏瀚姚子羚大馬出席賀歲活動「撈生」討好意頭 劉穎鏇登台唱歌與粉絲互動

TVB Malaysia 八位藝人演唱的原創廣東賀歲歌曲《呢個新年好緊要！》好評如潮！

陳煒、朱敏瀚、劉穎鏇與姚子羚日前專程飛赴馬來西亞出席一連三個活動迎新春。首先是朱敏瀚、劉穎鏇與姚子羚出席於大馬《TVB迎馬賀歲好年宴》，三人除向全場嘉賓提早拜年外，亦入鄉隨俗，與現場嘉賓一起「撈生」討好意頭，氣氛熱烈。另外王鄭浚仁、彭詡越、劉傳民、蕭偉倫、陳奕伸、梁宸語、陳泓升與劉泰麟出席《TVBI迎馬賀歲見面會》以全新賀歲歌《呢個新年好緊要！》作揭幕演出，為晚宴掀開喜慶序幕。

陳煒講馬來文冧粉絲 活動上，劉穎鏇先後獻唱《A Thousand Years》及《衝動點唱》，並走下台與粉絲互動，引來尖叫聲不斷。她主動與粉絲握手、俾心，合照請求幾乎來者不拒，親和力十足。期間暫時在台下休息的陳煒再度登台時透露，剛向工作人員學了馬來文，並現學現賣說道“Selamat Petang”(中午好的意思)。

朱敏瀚最稱職代言人 早前因踢足球意外弄傷左腳兩條韌帶的朱敏瀚與姚子羚品牌公關發佈會，朱敏瀚亦於活動上透露將於稍後接受手術治療。朱敏瀚在現場除了向大家送上「身體健康」、「開開心心」的新年祝福外，他分享健康心得時亦正經指出，自己受傷主因其實是運動前熱身不足，故特別呼籲大家進行任何運動前，務必要做好充分熱身，以免受傷。活動期間，朱敏瀚更即場示範「冰人呼吸法」，並表示：「一日做30下，三個循環真是會精神爽利，好有活在當下的感覺！」

姚子羚每日運動是帶愛犬外出散步 至於姚子羚則分享，自己每日的運動其實就是帶愛犬外出散步，她直言：「唔好輕視這個運動，其實好有能量。」朱敏瀚隨即搞笑接話：「是狗狗walk你」。引來全場笑聲。姚子羚說:「每次帶狗外出平均需時約一小時，早晚各一次，已屬相當不錯的輕量運動，有時更會帶牠行山、呼吸新鮮空氣。」她亦提到，由於工作關係平日經常需要穿著高跟鞋，加上運動時膝蓋容易不適，故今次能有品牌在足部及關節支撐方面提供協助，對她而言相當實用。