中年好聲音4｜白眉鷹王獲5燈直接晉級 網民齊估真身係《愛回家》演員

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。

磁性中低音獲好評

蒙面藝人歌手「白眉鷹王」選唱《假使有日能忘記》展現磁性中低音，評判肥媽、海兒、周國豐、張佳添及谷婭溦都被打動，對佢嘅演出一致讚賞，獲得5燈直接晉級40強。節目出街後，唔少網民都對「白眉鷹王」嘅真身深表好奇，更憑其身形及聲線等，猜測佢就係喺處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演保安「王朝」嘅莫家淦（Keith）。