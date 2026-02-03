李龍基被直擊隱居「貨倉屋」 疑正式搬離與Chris昔日同居愛巢

李龍基（基哥）在上年冬至與細36年的女朋友王青霞(Chris Wong) 正式分手後，基哥早前向傳媒聲稱仍然好傷心。日前基哥被傳媒直擊深夜工作後，他獨自駕車去到位於山旮旯的「貨倉屋」。據報道指基哥其實已經搬離昔日與Chris位於新界700呎村屋愛巢選擇隱居。

曾透露已在珠海租千呎單位 當天基哥回到「貨倉屋」打開鐵閘後，屋外有幾隻流浪狗在附近徘徊，顯得非常孤單。據知基哥與Chris同居的愛巢設有天台，當時二人經常一起做運動曬太陽，屋內更設有畫室。基哥亦曾經透露為了與Chris婚後展開新生活，他已經在珠海租下千呎單位，如今只好白交一年租金。

基哥上月接受《am730》訪問被問到今年的目標，他直言：「冇咩新目標啦！我會工作為上，有時間先會去玩啦！」至於未來的工作計劃，他透露三月份會在數碼港做一場小型演唱會，並預告：「會在內地拍短劇，希望殺出一條路。」至於會否希望今年有新戀情，他表示：「真係隨緣啦！」基哥亦有表示過若果Chris正式離婚回復單身，不抗拒復合。

李龍基今日（3日）接受《am730》訪問回應被指隱居「貨倉屋」 ，他說：「我已經搬咗上珠海住，之前回香港工作都係租酒店，每晚都要千多元。後來同一個朋友傾起，原來佢有一間村屋空置咗嘅，就俾我返落嚟香港工作嘅時候住。」他指當天只是住在朋友家一晚，並澄清：「大家佢哋誤會我搬咗入去深山住囉！我暫時未決定搬返嚟香港住架！」