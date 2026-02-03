夜王｜吳煒倫率東日女公關宣布跨界別合作企劃 與香港酒吧業協會辦夜王賀歲杯爭霸戰

黃子華夥拍鄭秀文的賀歲電影《夜王》，將於農曆新年檔期上映，電影公司聯同香港酒吧業協會，結集全港逾100間特色酒吧合辦「夜王賀歲杯．爭霸戰—Everyone’s a Shooter Star」。今日下午，《夜王》導演吳煒倫偕同片中兩位東日女公關趙君瑜Angelina及連花，與香港酒吧業協會主席錢雋永先生一同見記者，宣布這項跨界別合作企劃。
超過100間酒吧參與
是次活動將於2026年2月5日至2月28日期間舉行，預計超過100間酒吧參與，逢星期四至星期六深夜12時同步開戰，邀請一對酒客參加「鬥快飲一 round shooters」比賽，爭奪當晚店內「夜王」之名。勝出者只需於個人社交平台上載勝出相片，並標註指定hashtag及相關帳號，即有機會獲得電影《夜王》贈券一張。各參與酒吧將會於店內設置「夜王爭霸戰流行榜」，每日更新當晚優勝者的姓名、社交平台帳號及完成shooters用時，方便整個活動期內累積及比較成績。活動結束後，全線參與酒吧中用時最短的總冠軍「夜王」，將獲邀出席電影《夜王》特別場放映，由電影中亮相的「東日公關」及演員陣容親臨現場，與各店冠軍對飲及合照，勢成今個新年的夜場焦點人物。
《夜王》以昔日風光一時的夜總會為背景，透過一眾角色在城市燈火之間的沉浮與抉擇，呈現面臨時代轉變的壓力與挑戰，與現時香港酒吧業在夜市復甦路上面對的處境不謀而合。是次與香港酒吧業協會合辦的「夜王賀歲杯．爭霸戰——Everyone’s Shooters Star」，正是將電影題材與香港獨有的酒吧文化結合，期望在電影話題及新年氣氛帶動下，為本地夜經濟帶來實際人流與消費。