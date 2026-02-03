夜王｜吳煒倫率東日女公關宣布跨界別合作企劃 與香港酒吧業協會辦夜王賀歲杯爭霸戰

超過 100 間酒吧參與

是次活動將於2026年2月5日至2月28日期間舉行，預計超過100間酒吧參與，逢星期四至星期六深夜12時同步開戰，邀請一對酒客參加「鬥快飲一 round shooters」比賽，爭奪當晚店內「夜王」之名。勝出者只需於個人社交平台上載勝出相片，並標註指定hashtag及相關帳號，即有機會獲得電影《夜王》贈券一張。各參與酒吧將會於店內設置「夜王爭霸戰流行榜」，每日更新當晚優勝者的姓名、社交平台帳號及完成shooters用時，方便整個活動期內累積及比較成績。活動結束後，全線參與酒吧中用時最短的總冠軍「夜王」，將獲邀出席電影《夜王》特別場放映，由電影中亮相的「東日公關」及演員陣容親臨現場，與各店冠軍對飲及合照，勢成今個新年的夜場焦點人物。