娛樂
出版：2026-Feb-03 20:00
更新：2026-Feb-03 20:00

草蜢40周年演唱會丨獲周潤發拍片打氣 古天樂化身項少龍力撐 三子細訴淵源：賺得最多係友誼(有片)

分享：

草蜢今日(3日)以一身新郎禮服亮相，出席40周年演唱會記者會，宣布將於4月28日至5月3日於紅館舉行6場《GRASSHOPPER Three In Love 草蜢演唱會2026》，記者會配合「Three In Love」主題，全程猶如婚禮，蔡一傑、蔡一智和蘇志威分別宣讀誓詞和進行簽名儀式，三子更即場輪住互咀。邁向出道41年，草蜢感恩獲歌迷支持，另一大收穫是圈中友誼，獲周潤發、古天樂(項少龍)、張學友、陳慧琳、張衞健、鄭丹瑞等拍片打氣，他們大表感動，當中交織濃濃情誼，「草蜢呢40年賺得最多係友誼，就係呢份情。」

難忘獲巨星周潤發頒新人獎

談到群星拍片打氣，草蜢親揭與眾人淵源，周潤發在片中表示，「唔經唔覺又40年，睇住你3兄弟又唱又跳，跳跳紥就跳咗40年，唔好俾佢停，再唱多40年，努力！加油！」原來草蜢當年獲新人獎，正是從發哥手中領獎，見證草蜢的成長，蔡一智坦言超感動，「我哋細個睇《英雄本色》，一個超級巨星頒新人獎俾我哋，真係覺得超amazing！」他憶述新出道時往新加坡宣傳，同行的發哥竟然記得他的名字，非賞驚訝，「發哥真係好值得尊重，依家每個禮拜跟自己偶像、天皇巨星跑步，更加amazing。」鄭丹瑞則是當年新秀比賽的司儀，介紹草蜢出場。」可謂見證他們經歷高山低谷。蘇志威續說，「不得不提係張衛健，我哋跟阿梅之前，係第一個搵我哋合作表演嘅人。」

與古天樂識與微時

古天樂在打氣片中笑言：「我就係項少龍，『萬良』你返咗嚟咩，你好嘢，仲喺度扮蔡一智，我都係扮緊古天樂，請大家多多支持草蜢！」原來3人各自在不同情況下與古仔結緣，蔡一傑早在入行前已在廣州認識對方，蘇志威則拍《刑事偵緝檔案》時合作，在《尋秦記》演「萬良」的蔡一智表示，「我最遲識古仔，第一次合作係《柔道龍虎榜》，跟住就穿越到《尋秦記》，我結婚時佢做伴郎。」張學友曾屬同一唱片公司，剛完成巡唱的學友在片中形容草蜢是當年最出色的跳舞組合之一，「希望喺你哋40年嘅舞台上，可以再一次大發光茫。」陳慧琳自言從學生時代已聽草蜢的歌曲，被《黃昏都市人》其中一句「如同森林」深深迷住，「冧到我呢個學生妹，永遠都要支持草蜢，太正！」蔡一智笑言，「唔睇片都唔知原來佢咁冧我哋。」

