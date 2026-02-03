熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Feb-03 21:30
更新：2026-Feb-03 21:30

草蜢40周年演唱會丨自封Oppa始祖擬申請健力士紀錄 為歌單煩惱或增設日場(有片)

分享：
4f4a43a2 adb4 41b5 ab9a 16919ed70034

草蜢三子蔡一傑、蔡一智和蘇志威拖手現身記者會，宣布將於4月底舉行40周年演唱會。(蘇文傑攝)

adblk4

草蜢今日(3日)以一身新郎禮服亮相，出席40周年演唱會記者會，宣布將於4月28日至5月3日於紅館舉行6場《GRASSHOPPER Three In Love 草蜢演唱會2026》，草蜢受訪時仍大感興奮，蔡一智直言，籌備傑40周年演唱會過程感毛管戙，「原來眨眼已經40年，我哋細個入行，跟阿梅(梅艷芳)出道時，真係無諗過唱到今時今日。」他以為自己早會退休，估不到現在一團火仍未熄滅，還有很多未達成的夢想。當年因見香港樂壇沒有男子跳唱組合，參加新秀歌唱比賽出道，以「草蜢」合名，他們自言就如草蜢不懂後退，更自封韓國Oppa的始祖，蔡一傑笑言：「我哋真正身份係『Grass-Oppa』，佢哋抄我哋，40年前我哋已經係Oppa！」三子同行逾40年，希望以香港3人男子組合，超過40年無問斷合作之名，申請健力士紀錄大全。

adblk5

77dd99f8 a353 4648 9830 c96317c7b9aa 0fe5cad9 68ee 4bc0 a684 b7f17bf83e5c C4aaae8a 587e 4d11 8f85 08a5f27510fc Bff51326 a7ff 43c9 8cbc c7dad07bdb9e

必唱經典歌

談到演唱會主題「Three In Love」，蔡一傑解釋，「我覺得呢個世代，成個社會環境氣氛少咗啲愛元素，希望藉呢次演唱會喚醒大家，唔好唔記得愛。」他們表示會在盡量演唱經典歌曲，蘇志威表示，「今次我哋爭取一定要將經典歌曲唱出嚟，而且盡量係原汁原味，因為好多人話想聽廿幾年前嘅味道。」除了勁歌熱舞，當然也少不了慢歌，他們坦言現正為演唱會歌單煩惱，故現正構思加開約個半小時的日場，日夜場不同歌單，他們揚言，「體力絕對唔係問題，我哋後生仔。」蔡一智解釋，「其實我哋以前走埠，其實每日都會唱兩場，日間有dress rehearsal，換晒衫做完一次，夜晚再做一次。」蔡一傑笑言，「音樂總監話許多歌手開聲唱兩三首歌，但我哋唱個幾兩個鐘，好似開多場騷，因為我哋太鍾意唱live。」他們還構思設定dress code，由於40周年英文ruby，亦可譯作紅寶石，初步建議觀眾以紅色系列打扮入場。他們在記者會上互咀，笑言或會在演唱會設Kiss Cam。

adblk6

ADVERTISEMENT

【開APP領取】免費換領麥當勞叔叔之家利是封及揮春

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務