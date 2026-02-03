草蜢40周年演唱會丨自封Oppa始祖擬申請健力士紀錄 為歌單煩惱或增設日場(有片)

草蜢今日(3日)以一身新郎禮服亮相，出席40周年演唱會記者會，宣布將於4月28日至5月3日於紅館舉行6場《GRASSHOPPER Three In Love 草蜢演唱會2026》，草蜢受訪時仍大感興奮，蔡一智直言，籌備傑40周年演唱會過程感毛管戙，「原來眨眼已經40年，我哋細個入行，跟阿梅(梅艷芳)出道時，真係無諗過唱到今時今日。」他以為自己早會退休，估不到現在一團火仍未熄滅，還有很多未達成的夢想。當年因見香港樂壇沒有男子跳唱組合，參加新秀歌唱比賽出道，以「草蜢」合名，他們自言就如草蜢不懂後退，更自封韓國Oppa的始祖，蔡一傑笑言：「我哋真正身份係『Grass-Oppa』，佢哋抄我哋，40年前我哋已經係Oppa！」三子同行逾40年，希望以香港3人男子組合，超過40年無問斷合作之名，申請健力士紀錄大全。

必唱經典歌

談到演唱會主題「Three In Love」，蔡一傑解釋，「我覺得呢個世代，成個社會環境氣氛少咗啲愛元素，希望藉呢次演唱會喚醒大家，唔好唔記得愛。」他們表示會在盡量演唱經典歌曲，蘇志威表示，「今次我哋爭取一定要將經典歌曲唱出嚟，而且盡量係原汁原味，因為好多人話想聽廿幾年前嘅味道。」除了勁歌熱舞，當然也少不了慢歌，他們坦言現正為演唱會歌單煩惱，故現正構思加開約個半小時的日場，日夜場不同歌單，他們揚言，「體力絕對唔係問題，我哋後生仔。」蔡一智解釋，「其實我哋以前走埠，其實每日都會唱兩場，日間有dress rehearsal，換晒衫做完一次，夜晚再做一次。」蔡一傑笑言，「音樂總監話許多歌手開聲唱兩三首歌，但我哋唱個幾兩個鐘，好似開多場騷，因為我哋太鍾意唱live。」他們還構思設定dress code，由於40周年英文ruby，亦可譯作紅寶石，初步建議觀眾以紅色系列打扮入場。他們在記者會上互咀，笑言或會在演唱會設Kiss Cam。