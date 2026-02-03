龐秋雁助基層兒童學音樂 短片《音樂．連結》邊拍邊哭

藝人龐秋雁(Annike)及妹妹龐倩渝(Monique)，2013年成立的「音樂兒童基金會」(下稱MCF)，日前舉行一場由「利希慎基金家族音樂」贊助，龐秋雁監製的短片《音樂．連結》放映會，透過劇中三位「音樂兒童」的紀錄片式真實故事，讓外界更解推動免費教基層小朋友音樂，為他們帶來對心靈滿足與快樂的故事。
龐秋雁談到製作短片的原因，她解釋當年任福音節目監製時，被《恩語之聲》製作人Steven Wu贈言啟發，「他給我一句話，令我一世受用，他說『這個世界最感動人的，就是真實故事』，我就憑住這句話，不用演員造作，也不需要設定劇本，當然電影都有電影魔力，但對於一些素人來說，最好就是能拍出他們真實故事。」
龐秋雁透露，最初並不太認識短片的主人翁，平時只限上堂時見到他們，直到拍短片時，被每個故事感動到邊拍邊喊，「如果不是要拍短片，未必深入去了解他們內心故事及家庭，我也想不到創立這個基金會，能影響深遠幫到人，更改變他們對人生睇法，每次跟他們聊天我都被感動到喊，反而以前拍戲冇咁易喊出來。」由於短片效果理想，她已開始籌拍多兩集。
當日首映放映完短片《音樂．連結》後，「音樂兒童基金會」創辦人及藝術總監龐倩渝，邀請有份參演短片的三位「音樂兒童」一同分享。她們表示即使學校有樂，團也不及「音樂兒童基金會」有歸屬感，因為從細已在此學樂器，認識的都是志同道合熱愛音樂的朋友。由於她們都來自基層家庭，如果沒有MCF幫助，未必有機會接觸音樂。