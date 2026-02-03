龐秋雁助基層兒童學音樂 短片《音樂．連結》邊拍邊哭

藝人龐秋雁(Annike)及妹妹龐倩渝(Monique)，2013年成立的「音樂兒童基金會」(下稱MCF)，日前舉行一場由「利希慎基金家族音樂」贊助，龐秋雁監製的短片《音樂．連結》放映會，透過劇中三位「音樂兒童」的紀錄片式真實故事，讓外界更解推動免費教基層小朋友音樂，為他們帶來對心靈滿足與快樂的故事。

龐秋雁談到製作短片的原因，她解釋當年任福音節目監製時，被《恩語之聲》製作人Steven Wu贈言啟發，「他給我一句話，令我一世受用，他說『這個世界最感動人的，就是真實故事』，我就憑住這句話，不用演員造作，也不需要設定劇本，當然電影都有電影魔力，但對於一些素人來說，最好就是能拍出他們真實故事。」