夜王訪問｜譚旻萱自爆封黑絲殺手 演女公關落夜場叫小姐取經 (有片)

億萬票房導演吳煒倫新片《夜王》安排賀歲檔上映，由黃子華、鄭秀文(Sammi)率一眾女星隆重登場，在電影中擔任「東日夜總會」女公關的楊偲泳(Renci)、譚旻萱(Mandy)、李芯駖、林熙彤(Hazel)、麗英一同受訪，透露開拍片拉隊去尖沙咀的夜總會大開眼界，更向一班夜場小姐取經，汲取接客的專業意見。

拉隊去夜總會見識 Renci表示：「導演、製片組很好，知道我哋冇人去過，安排了一個好開心嘅ladies night俾我哋一齊去夜總會感受一下，亦安排咗一班專業嘅公關小姐們同我哋溝通，例如點斟酒、要點樣搭隻手喺邊度、點樣用眼睛去挑逗。」Mandy跟小姐傾談後，發覺她們十分單純及可愛：「聽佢哋講有時都會唔開心，我覺得佢哋其實都好壓抑，但我想講佢哋比大家想像中單純，好單純，你問佢問題，他會好想分享你知，同埋好直接。」Mandy又自爆是片場的黑絲殺手：「我打爆咗好多對黑絲，一日至少著爛20對。」慘被工作人員直指「玫瑰腳」，Mandy否認自己是太多腳毛勾爛絲襪，Renci認為片場太多擺設，加上gel甲，故每日都勾穿超多絲襪 。

Mandy 片場鬧 Sammi 拍攝期間還鬧出笑話，Mandy自爆：「嗰場戲我要問阿卵(楊偉倫)食乜啫食乜啫？跟住阿卵就爆咗句『食食食食食食，成日都食，食食食』，跟住好入我腦，入得好強勁，跟住發生咗一件好好笑嘅事，我唔小心對Sammi講咗呢句『食食食食食食』，Sammi本人知不知道？我唔知道，事件就係同導演、阿卵講緊句真係好好笑，入咗我腦，當我講緊『食食食食食食』，當時我有人背住片場，突然有人拍我背脊，然後見到Sammi經過咗喺我前方，諗住好專敬叫Sammi，但係我就講咗『Sammi食食食』，跟住我自己都呆咗，阿卵、導演問我仲乜鬧Sammi，我都唔知道Sammi聽唔聽到，到呢一刻我都未敢問。」

子華向芯駖求教跳舞 跟兩位大前輩合作，芯駖大讚子華好nice，在拍攝現場睇住手機的soul dance跳舞片，還向她請教，芯駖表示若子華想學跳，她與何啟華都好樂意教他跳舞。談到片中每位舞小姐各有技能，芯駖說：「我嘅技能就係口技好犀利，其實係導演嘅設計，佢覺得用一條脷可以將車厘子個椗打結係，一個特色，而我個角色係一位已經過氣嘅小姐，經常用以前一啲技倆覺得仲可以生存喺業界，但其實已經是outdate，所以我哋outdate咗就要update，有必要時轉型呢一個想法喺裡面。麗英飾演的角色有個下海夢，可惜一直無法實現，問到片中有否大膽場面？麗英答：「我諗我主動爭取做小姐呢件事已經好大膽！」Hazel在戲內大玩制服誘惑，在開鏡前她更帶幾位拍檔一齊去做普拉提(Pilates)，加上眾人亦食健康餐，務求以完美身段演好小姐角色。不過，Hazel穿上戲服演出要黐膠紙防穿崩，當搣膠紙時卻連扯甩受傷，認真慘豬。