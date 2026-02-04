陽光女子合唱團｜票房攻破4億台幣 登上台片影史第五位

陳意涵、翁倩玉及鍾欣凌等實力演員合作的台灣電影《陽光女子合唱團》，於台灣上映剛好一個月便打破4億台幣(約9895萬港元)票房成績，目前的數字已令這部電影攀升上台灣影史最賣座台片第五名！《陽光女子合唱團》的女主角們，除了在電影中有亮眼表現，她們於台灣映後出席幾乎每場都有不同的驚喜大放送，好像在舉辦同歡會一樣讓影迷耳目一新。而香港亦由1月中已展開優先場，同樣反應熱烈，贏得不俗口碑。

創下近10年來台灣影史紀錄 《陽光女子合唱團》由上映至今票房一直有驚喜表現，不但破了導演林孝謙與編劇呂安弦前作《比悲傷更悲傷的故事》的2.5億台幣票房成績，更創下近10年來台灣電影單日票房最高的影史紀錄，更剛剛突破4億台幣關口！於電影突破4億大關，戲中的「歌唱擔當」孫淑媚說：「最感動的是很多觀眾陪著我們從一開始走到3億、4億的票房，也想起自己小時候很喜歡到二輪戲院看電影，一次就看兩部，有次跟阿公聊天說我去看電影，阿公跟我說：『我也想要去看電影。』我跟他說：『好啊！下次帶你去看我演的電影。』那時候自己還沒演過電影。雖然現在很想要帶阿公看我演的電影，但是他已經不在了。所以看到戲院有很多人帶著爺爺奶奶來看《陽光女子合唱團》，心裡都酸酸的，但是他們都幫我彌補了這個遺憾，覺得很感動。」導演則提到自己最受感動的是因為看完這部電影而聽到的一個故事：「其中有觀眾本身是被領養的，剛巧自己的父母也是殺人犯，看了《陽光女子合唱團》之後，讓這位觀眾願意回去重新認識親生爸爸媽媽。另一場放映場其中一位也是被領養的觀眾於看完電影之後，就在懇親電話中跟親人大和解。這些都是我在這段時間裡面得到最感動的回饋。希望這部電影讓很多事情多了一點點可能和更靠近，同時看到很多人在戲院裡面一起哭一起笑，希望大家可以多進戲院看各種不同類型的電影。」



戲中飾演戒護科方科長的苗可麗被問到現在4億了她的感想，她說：「那我就失憶啦！所有不愉快的事情都忘記了！」她經常留意《陽光女子合唱團》網絡上的口碑，覺得這部電影把很多人都連結在一起，有時候愛說不出口但是帶著家人去看電影也是一種愛的表現。至於在台灣跑了最多場映後、戲中是「女神兼舞蹈擔當」的安心亞則說：「雖然有時候會很累，但是看到電影有帶給大家力量，而我也有付出一些小小的心力，就覺得自己在做一件很有意義的事情，也很開心大家給我的回饋！」首次參演電影就已經成為「破億票房」的演員何曼希也成為這部電影另外一個亮點，增加了許多粉絲，她提到：「我感受到大家給我的愛跟溫暖，這樣的回饋讓我變得更開心和活潑，很感謝大家對我的喜愛，也在網路和映後看到了許多人的故事，真的很開心自己可以成為大家前進的力量。」剛過去的周末(1月31及2月1日)，電影宣傳特別安排了台北、台中、高雄三地不同的演員與影迷碰拳活動，在廳內不僅可以聽到他們唱歌、跳舞還會跟觀眾「練笑話」，猶如一場可愛的電影同歡會，也洗去了看電影的眼淚。